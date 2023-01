Egyetlen csontból azonosítottak egy már kihalt óriásteknőst

Egy német vezetésű nemzetközi kutatócsoport az Indiai-óceán óriásteknőseinek evolúciós múltját és vándorlását szerette volna feltárni, amikor váratlan felfedezést tettek: egy madagaszkári, kb. fél méteresre megnövő faj a középkor idején halt ki. Nyolc óriásteknősfaj élt Madagaszkáron és a környező szigeteken, ám mára ezekből csupán az aldabrai óriásteknős maradt meg máig, a Science Advances folyóiratban publikált kutatási eredmények szerint

Az Indiai-óceán nyugati medencéjének szárazföldi teknősei. A színes képek a még létező fajokat, a szürkék a kihaltakat mutatják. A most felfedezett a kép jobb felső részén lévő, közepes méretű, szürkével rajzolt állat. A háttérben halványan látható emberalak a méretarány végett került a képre. Forrás: Science Advances

Az Indiai-óceán számtalan szigetén éltek óriásteknősök az ember megérkezése előtt, mára a legtöbbjükből már csak csontdarabok vagy épp a páncéljuk töredékei maradtak meg. Múzeumban őrzött, Madagaszkárról és környékéről származó teknőscsontokból sikerült megfelelő minőségű DNS-t kivonnia a német Senckenberg Kutatóintézet szakembere, Uwe Fritz vezette csapatnak.

Madagaszkáron, Aldabrán és a Seychelles-szigeteken több, egymással közeli rokonságban álló teknősfaj élt, ezekből kettő is néhány száz évvel az ember madagaszkári megtelepülése után halt ki. A legtöbb szigeten (beleértve a madagaszkáriakkal nem rokon fajokat Réunion vagy Mauritius szigetén) az ember letelepedése után kihaltak ezek az állatok, a legutóbbi kb. 200 éve.

A teknősök terjedési útvonalai – két alkalommal is elhagyták Afrikát a régiót benépesítő teknősök elődei. A szigetek közül számos ma már nem létezik (elsüllyedt), de a teknősök terjedése idején, évmilliókkal ezelőtt még álltak. Forrás: Science Advances

Ezek az óriásteknősök eredetileg Afrikában kezdtek kialakulni kb. 39 millió éve, és egy ma már elsüllyedt szigetvilágon keresztül érték el az Indiai-óceán szigeteit, két külön alkalommal is, így a Seychelles-t és Madagaszkárt is, ahol számos fajuk született az évmilliók alatt. A genetikai adatokból pontosan meghatározták, melyik faj mikor jött létre. A teknősök aztán újra és újra meghódították a szigeteket, Madagaszkárról, Réunionról, a Seychelles-ről indulva. E teknős-sokadalomnak voltak kézfejnyi, félméteres és 135 centis tagjai is, amelyek mind külön-külön csoportokat alkottak. E teknősök ugyan szárazföldiek, ám képesek lebegni a víz felszínén, s e módon érték el egykori élőhelyeiket is (hasonlóan a galápagosi, illetve számtalan más szigetvilágban élt fajhoz).

Egy madagaszkári sugarasteknős-faj, a most talált kihalt állat még élő rokona: Astrochelys yniphora Forrás: Senckenberg

A most felfedezett állat egy sugarasteknős-féle volt, az Astrochelys rogerbouri nevet kapta Roger Bour francia herpetológus-paleontológus tiszteletére, aki a régió óriásteknőseinek szakértője volt. Az állatnak mindössze egyetlen lábszárcsontja maradt fenn, amelyet korábban a mérete alapján egy óriásteknős fiatal példánya lábának hittek, csak most, a génelemzéssel derült ki, hogy egy közepes termetű (úgy fél méteres) teknőscsoport eddig nem ismert, és már kihalt faját képviselte.

Ezek a teknősök a szigetek ökoszisztémájában a kontinensek patás állatait „helyettesítik”, olyannyira, hogy a tűzvészek megakadályozásában és a növények terjesztésében is kulcsszerepük volt. Számos, mára kihalt teknősök segítségével szaporodó növény, köztük az ikonikus majomkenyérfák is, kínlódnak csak a teknősök hiányában. Aldabrán (ami ma UNESCO világörökségi védelmet élvez) ma is lényeges szerepe van a teknősnek az egykori növényvilág helyreállításában.

Aldabrai óriásteknős kicsinyével eredeti élőhelyén, az Aldabra-atoll egyik szigetén. Forrás: inaturalist

Az ember ezeket a nagy testű, lassú állatokat éléstárnak tekintette, világszerte rengeteg nagy termetű teknősfajt pusztított ki fajunk az elmúlt évezredek-évszázadok során. Manapság pedig az élőhelyrombolás mellett az illegális állatkereskedelem fenyegeti a még létező, ám igencsak megritkult teknősfajokat.