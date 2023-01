Orrváladékával hűti magát a hangyászsün

A hangyászsünök a tojásrakó emlősök képviselői, Ausztrália és Új-Guinea területén élnek, egyik hely sem a hűvös időjárásáról híres, így az állatnak szüksége van arra, hogy hatékonyan hűtse a testét. Míg más emlősök ezt általában izzadással vagy lihegéssel oldják meg, a hangyászsün, egy új kutatás szerint az orrváladékából fúj buborékot, s annak párolgásával hűsíti szervezetét. A felfedezés, amelyről a Biology Letters folyóiratban számoltak be, azért is meglepő, mert néhány éve a legyekről derült ki, hogy ugyanezt a módszert alkalmazzák.

Rövidcsőrű hangyászsün Forrás: inaturalist

A Curtin Egyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként birkózik meg a felmelegedéssel az állatka, ezért hőkamerás felvételeket készítettek a hangyászsünökről, azok természetes élőhelyén összesen 124 állatot mértek fel e módszerrel. „A hangyászsünök buborékokat fújnak az orrukból, ami az orruk hegyén elpattanva megnedvesíti azt, majd a párolgás révén hűti a vérüket, vagyis az orrhegyük párologtatóként működik” – magyarázta Dr. Christine Cooper, a kutatás vezetője.

Az is kiderült a vizsgálatok során, hogy az állatok a tüskementes testfelületeiken (has, lábak) is tudnak hőt veszíteni, a tüskék viszont szigetelőként működtek. E módszerek segítségével képesek nagy melegben is aktívak maradni a hangyászsünök.

A kutatás során úgy sikerült adatokat gyűjteni, hogy közben nem érintkeztek az állatokkal, vagyis a lehető legkisebb zavarást jelentette számukra a vizsgálat, amelyet a modern technika tett lehetővé.