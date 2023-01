Régi álmom vált valóra – pingvinek közt az Antarktiszon

Húsz évvel ezelőtt, az új-zélandi Christchurch városában, az országban tett körutazásom utolsó napján felkerestem a Nemzetközi Antarktisz Központot, és ámulva néztem a hófehér kontinensről készült fotókat, filmeket. Mindig is kedveltem a pingvineket, de ez volt az a nap, amikor végérvényesen beléjük szerettem, és leküzdhetetlen vágyat éreztem, hogy egy nap ellátogassak a lakóhelyükre. Hiszen azt a korábbi utazásaim során már megtapasztaltam, mennyire más élmény az állatokat nem kerítés mögött, hanem természetes közegükben látni. Ha visszagondolok az elmúlt évtizedekben tett utazásaimra, a legnagyobb élmények mindig is az állatokhoz kapcsolódtak: medvelesre indulni Alaszkában, felkeresni a gorillákat Ruandában, fotózni a lundákat Izlandon vagy épp a mókás gyűrűsfarkú makit csodálni Madagaszkáron.

Pingvinekkel már korábban is találkoztam – a Galápagos-szigeteken, Dél-Afrikában, Argentínában és Új-Zélandon, de az én nagy vágyam az volt, hogy a legnagyobbakat láthassam meg: a császárpingvint és a királypingvint. Az előbbinek sajnos igen csekély a valószínűsége, ugyanis a császárpingvin szinte kizárólag az Antarktiszon, a partoktól sok száz kilométerre él, ritkán jön elő olyan helyekre, ahol a turisták is előfordulnak. A királypingvint könnyebb utolérni, azok ugyanis hatalmas kolóniákban fészkelnek Dél-Georgia szigetén. Annyi csak a nehézség, hogy így nem elég a rövidebb (8-10 napos), kedvezőbb áron elérhető antarktiszi expedícióra menni, hanem útba kell ejteni Dél-Georgia szigetvilágát is, ahova kevesebb hajó indul és ez az út 20-22 napos. De akkor már úgy voltam vele, ha lúd, legyen kövér, vagyis ha pingvin, az legyen király!

Királypingvinek hatalmas kolóniája. Forrás: Kisgyörgy Éva

Annyira a királypingvinekre fókuszáltam, hogy bevallom, utána se néztem, milyen más fajok élnek az antarktiszi kontinensen – így aztán minden újabb faj hatalmas meglepetés volt, különösen amikor rádöbbentem, mennyire egyedi és mennyire különleges mindegyik. Ezek a repülésre képtelen madarak elképesztően mulatságosak – ahogy sietve járkálnak, ahogy egymástól lopva a köveket építgetik a fészküket, ahogy egymásra várnak a strandon, ki mer először beugrani a vízbe.

Arról megoszlanak a vélemények, pontosan hány pingvinfaj van (18-20 körül), de az biztos, hogy nyolc él az Antarktiszon. A legnagyobbat, a császárpingvint sajnos nem láttam meg, de bemutatom azt a hetet, melyekkel volt szerencsém találkozni.

Királypingvin

Kezdjük a kedvenceimmel, a királypingvinekkel, amely a világ egyik legikonikusabb és legkönnyebben felismerhető pingvinfaj. A császárpingvin után ez a második legnagyobb pingvin, magassága akár az egy métert is elérheti. Könnyen felismerhető élénk narancssárga alsó csőréről és szintén narancssárga foltjairól a füle körül, kifejezetten elegáns ezüstszürke bundájával és sárga foltjaival.

A királypingvinek rendkívül szociális jószágok, hatalmas, néha több százezer madarat számláló kolóniákba tömörülnek. Elmondani nem tudom, micsoda élmény ilyen tömegben látni őket – még akkor is, ha a zaj és a szag, amit ennyi pingvin együttesen okoz, korántsem kellemes.

Számuk rendkívül megcsappant azokban az évtizedekben, amikor még a bálnavadászok működhettek ezen a vidéken. Mivel nem volt tüzelőfa, a faggyúban gazdag pingvineket használták fűtésre, lámpa- és főzőolajnak. Szerencsére az 1920-as évekre teljesen tiltott lett ez a fajta tevékenység, az Antarktisz élővilága azóta fokozottan védett. Ma már több mint 2 millió pár királypingvin él újra ezen a vidéken, és mivel számuk folyamatosan nő, nem számít veszélyeztetettnek. Sajnos azonban őket is fenyegetik a globális felmelegedés negatív hatásai, amely beszűkíti életterüket és táplálékforrásaikat.

A királypingvinek a többi fajtól eltérően nem építenek fészket. Egyetlen tojásukat a lábukon tartják egyensúlyban, egy bőrlebeny alatt melengetik. Mindkét szülő gondoskodik a tojásról és a fiókáról. 3-7 naponta váltják egymást: az egyik az utódról gondoskodik, a másik pedig halászik a tengeren, hogy élelmet hozzon párjának és a kicsinek.

Bóbitás pingvin vagy makaróni pingvinek

Folytassuk a sort egy olyan fajjal, amelyen szintén találunk egy kis sárga mintát – ők a makaróni pingvinek, fejükön sárga bóbitával. Sárga sérójukat mindig hátracsapva viselik, ők is könnyen felismerhetőek erről. Átlagos magasságuk 70 centiméter, ezzel a közepes magasságú pingvinek közé tartoznak.

Bóbitás pingvinek Forrás: Kisgyörgy Éva

A pingvinfajok közül a világon belőlük van a legtöbb, számukat 18 millióra becsülik (de mivel ez folyamatosan csökken, státuszuk „sebezhető”). Hiába vannak ilyen számosan, nem könnyű velük találkozni, mert nem élnek a turisták által gyakrabban látogatott szigeteken. Ha bóbitás pingvint akar valaki látni, akkor a Dél-Georgiát és a Falkland-szigeteket is felölelő hosszabb expedícióra kell indulni. Mi is Dél-Georgia egyik szigetén, konkrétan a Herkules-öbölben találkoztunk velük. Ott nem lehetett partra szállni, de gumicsónakjainkkal közel tudtunk menni a parti sziklákhoz és úgy tudtuk őket fotózni.

És hogy jön ide a makaróni? A pingvinek ezt a nevet a „Macaroni Club”-ról kapták, amely a 18. századi arisztokrata angol dandyk csoportja volt, akik feltűnő öltözéket viseltek. Amikor a Falkland-szigetekre érkező angol tengerészek először meglátták ezeket a pingvineket, az angol ficsúrok jutottak eszükbe és a név megragadt.

Déli sziklaugró vagy aranytollú pingvin

Még egy pingvinfaj van, amelyen akad egy kis sárga minta – ez pedig a déli sziklaugró pingvin, amely fején aranytollakkal ékeskedik. Viszonylag kicsi, 52 cm a magassága.

A többi pingvinnel ellentétben ők nem tudnak a havas-jeges talajon hason csúszkálni, ehelyett sziklás tájakon élnek és ott ugrándoznak szikláról sziklára – innen származik a nevük. Nagyon mókásan közlekednek, órákig el tudtam volna nézni őket.

Sziklaugró pingvin Forrás: Kisgyörgy Éva

A sziklaugró pingvinek egy életre választanak párt és minden évben ugyanahhoz a fészekhez térnek vissza. De mielőtt meghatódunk, hogy milyen romantikusak, azt is el kell mondanom, hogy a talán a legagresszívabb pingvinfajta. Harcolnak a fészkelőhelyekért, a párzási jogokért és a táplálékért is, harc közben uszonyukkal csapkodják egymást. Másik lényeges tulajdonságuk, hogy kifejezetten hangosak. Hátravetett fejükkel különböző jeleket „harsognak” egymásnak – néha a helymeghatározás miatt, néha azért, hogy figyelmeztessék a többieket, hogy hátráljanak, máskor pedig azért, hogy a hatalmas tömegben megtalálják párjukat és fiókáikat.

Bár még több millió példány él belőlük, számuk nagyon gyorsan csökken, így veszélyeztetett fajként van nyilvántartva.

Magellán-pingvin

A Magellán-pingvinekért nem kell feltétlenül az Antarktiszra utazni, lehet velük Chilében, Argentínában, de akár még Brazíliában is találkozni. Könnyen felismerhető faj, hiszen a fejük és a mellük között két fekete sáv húzódik, valamint a fekete fejükön van egy fehér minta.

Nevüket Ferdinand Magellán portugál felfedező után kapták, aki 1520-ban látta meg őket Dél-Amerikában. A legtöbb Magellán-pingvin nem is az antarktiszi térségben, hanem Dél-Amerikában él: Argentínában mintegy 900 000, Chilében pedig 800 000 pár.

Magellán-pingvin Forrás: Kisgyörgy Éva

Míg a többi pingvinfaj egyedei kíváncsian totyogtak felénk, a Magellán-pingvin jóval félénkebbek és a fészkelőhelyükre menekülnek, ha ember van a közelükben.

Bár őket nem tartják veszélyeztetettnek, a klímaváltozáson túl egy környezetre káros hatás is fenyegeti őket. Mivel ők a többiektől északabbra, a dél-amerikai kontinens partjainál élnek, gyakran esnek áldozatul tömegesen a hajókból kiömlő olajszennyeződésnek.

Szakállas pingvin

A szakállas pingvin első pillantásra olyan, mintha szakállt viselne vagy mintha az álla alatt egy fekete bukósisak szíja lenne, ahogy az angol neve (chinstrap) sugallja. Mindenesetre ez a fajta is egy igazi, összetéveszthetetlen karakter, akikkel az Antarktiszon, Aitcho szigetén találkoztunk.

Az Antarktiszon leggyakrabban előforduló pingvinfaj, összesen úgy 8 millió egyed él belőlük, és – a klímaváltozástól eltekintve – nem veszélyezteti őket semmi. Csak a Deception Islanden egymillió ilyen pingvin található, de sajnos mi itt a rossz idő miatt nem tudtunk kikötni.

Szakállas pingvin Forrás: Kisgyörgy Éva

A szakállas pingvinek nagyszerű úszók, akár 30 km/órás sebességgel is képesek haladni, uszonyaikat használva „repülnek” a vízben. A szárazföldön gyakran hasra fekve „szánkóznak” a jégen.

Az antarktiszi pingvinek közül a szakállas pingvinek a legagresszívabbak, a szaporodásuk már-már szappanoperába illő. A hímek napokkal a nőstények előtt érkeznek a fészkelőhelyhez, és a legszebb fészek elkészítésével igyekeznek felhívni magukra a figyelmet. Ha egy hím nem talál neki tetsző köveket, körbejárja a többiek fészkét és azokból lopkod építőanyagot. Mosolyogva és lenyűgözve néztük ezt a kakaskodást, ez is megunhatatlan volt.

Adélie-pingvin

10 milliós egyedszámukkal az Adélie-pingvinek se veszélyeztetettek – szerencsére, mert ők is rendkívül kedves és mókás jószágok. Apró termetükkel és kíváncsi, gyöngyszerű szemükkel rendkívül aranyosak és szeretni valóak. Bájos külsejükhöz nagyon vicces közlekedés párosul – olyan határozottan és elszántan járkálnak a parton, mintha állandóan sietnének valahova. Nevüket egy francia felfedezőnek, Jules Dumont d’Urvillenek köszönhetik, aki feleségéről, Adéle-ről nevezte el őket.

Adélie-pingvin Forrás: Kisgyörgy Éva

A többi fajhoz hasonlóan a melegebb hónapokban, azaz októbertől februárig a szárazföldön szaporodnak, majd a telet a tengeren, a jégtáblák között töltik. Amilyen kicsik, olyan erősek, kifejezetten remek gyaloglók és úszók. Gyakran hatalmas távolságokat tesznek meg téli és nyári élőhelyük között, a leghosszabb eddig megfigyelt túrájuk 17 600 km volt.

Szamárpingvin

A szamárpingvin – vagy ismertebb, angol nevén a Gentoo – fehér „fejhallgatójáról” ismerhető fel, no és arról, hogy az összes pingvinfaj közül neki van a leghosszabb farka. Ők is szeretnek társaságban, nagy kolóniákban mozogni. A költőhelyüket tengerpartok közelében, de nem közvetlen a parton alakítják ki és a fészkek, valamint a víz között a hóban „pingvin-autópályákat” építenek. A hóba taposott ösvényeken közlekednek és sokszor a magas hófal mögül csak a fejük búbja látszik ki – ez a látvány is örökké felejthetetlen marad számomra, annyira megkapó volt.

Pingvinországút Forrás: Kisgyörgy Éva

Az Antarktisz térségében mintegy 300 000 szaporodó pár él, csak császárpingvinből van kevesebb.

Kör alakú fészkeiket rendkívüli gondossággal alakítják ki. Bár mi képtelenek voltunk felfogni, a parton heverő több tízezer kő mégis miben különbözik egymástól, a hímek sokáig nézelődnek, mire kiválasztják a megfelelőket.

Szamárpingvin Forrás: Kisgyörgy Éva

A nőstény szamárpingvinek jellemzően két tojást raknak, ezért gyakran láttunk ikerfiókákat. Sajnos ezek az apró fiókák igen sebezhetőek, és könnyű prédát jelentenek a nagy halfarkasnak. Mi is szemtanúi voltunk, amikor egy bébipingvint elragadott egy ilyen ragadozómadár – bármily szívfacsaró látvány volt, nem léphettünk közbe, ez a természet rendje. A szamárpingvinek a leggyorsabban úszó madarak közé tartoznak, akár 36 km/h sebességet is elérhetnek.

Bár határozottan úgy indultam el, hogy engem főleg a királypingvinek (no és a bálnák meg a jéghegyek) érdekelnek, úgy jöttem haza, hogy az összes pingvinfaj a kedvencem lett. Kicsit úgy vagyok most vele, mint egy anyuka a gyerekeivel, semmiképp nem tudnék köztük választani, mind hozzánőtt a szívemhez. Ahogy a bevezetőben írtam, minden utazás fénypontja, ha az állatokkal természetes lakóhelyükön találkozhatom, de sehol nem volt az annyira szívbemarkoló, nyers, katartikus élmény, mint az Antarktiszon a pingvinek megfigyelése.

Írta és fényépezte: Kisgyörgy Éva – www.travellina.hu