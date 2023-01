Mókusok napja január 21-én

A mókusfélék (Sciuridae) családja 289 fajból áll, ám talán nem mindenki tudja, hogy ide tartoznak az ürgék és a mormoták is, a mókusok Ausztrália és az Antarktika kivételével mindenütt jelen vannak. A világ legkisebb mókusféléje az afrikai törpemókus (Myosciurus pumilio), mindössze 12-14 centis, az orra hegyétől a farka végéig!

A világ legkisebb mókusa, az afrikai törpemókus (Myosciurus pumilio), az állatka az Egyenlítő vidéki esőerdők fáinak lombkoronájában él, ráadásul éjszakai életmódú, így nem túl könnyű észrevenni. Forrás: inaturalist

A legnagyobb az indiai királymókus (Ratufa indica), amelynek testhossza farokkal együtt eléri (sőt, néha kissé meg is haladja) az egy métert! Természetesen méret ügyben a mormotákat se kell félteni, ők ugyan nem a testhosszukkal, inkább duciságukkal tartoznak a nagy termetű mókusok közé: 3-10 kilósak lehetnek, és számos fajukat vadásszák is a húsuk miatt. Egyes elképzelések szerint a pestisbaktériumot a mormotáktól „kaptuk”, s mind a mai napig hordozzák is a betegséget.

A tarbagán (Marmota sibirica) egy sztyeppei mormotafaj, amelyre a mai napig vadásznak a húsa miatt. Forrás: inaturalist

A legkülönösebbek talán a repülőmókusok, amelyek ugyan nem repülnek, csak siklanak, ezt viszont mesteri módon teszik. Testük is ehhez alkalmazkodott, végtagjaik mentén plusz bőrfelület alakult ki, így, amikor „repülnek” ez megnöveli a levegővel érintkező felületüket, s a szárnyasruhákhoz hasonló siklást tesz lehetővé. Az ismert legnagyobb távolság, amelyet egy repülőmókus átrepült, 90 méter, de átlag 40-50 métereseket siklanak, kihasználva a „szőrös siklóernyőjük” felhajtóerejét.

Egy repülőmókus (Pteromys volans) „repülés” közben Forrás: inaturalist

A mókusok nagyrészt növényi, kisebb részt állati eredetű táplálékot fogyasztanak, még az ürgék is esznek például hernyókat, vagy más rovarokat, a fákon élő mókusok nem ritkán kismadarakat s elfogyasztanak, azonban még a mormoták se vetik meg a tojást vagy a madarat. Érdekesség, hogy egyes mókusok imádják a gombákat, sőt, a szervezetük arra is képes, hogy az ember számára mérgező gombák méreganyagait semlegesítse.

Az egész északi féltekén elterjed légyölő galóca a japán mókusok számára nem mérgező Forrás: Frontiers in Ecology and the Environment

A mókusok, bár nem szándékosan, de elvetik a különböző növények magvait, ezzel hozzájárulnak az erdők-rétek fenntartásához, megújulásához. Néhány mókusfélét kedvtelésből háziállatként is előszeretettel tartanak, így az apró termetű csíkosmókusokat, de ne feledjük, ezek vadállatok, bármennyire cukik is, inkább válasszunk olyan házi kedvencet, amit már sok ezer éve háziasítottak elődeink.

A kép bal felén látható európai vörös mókus (Sciurus vulgaris) is létezik szürkés (vagy barna és fekete) színváltozatban, ám így is jól megkülönböztethető a jobbra látható keleti szürkemókustól (Sciurus carolinensis). Ez utóbbi kb. másfélszer nagyobb, fülein soha nem visel pamacsot, de barna vagy fekete színben ők is előfordulhatnak. Forrás: inaturalist

Az ember közelében élő mókusok sok helyen hozzászoktak az etetéshez, ám a jelenlétük nem mindenütt áldás. A Nagy Britanniába még a 19. században „díszállatként” Amerikából behurcolt keleti szürkemókus (Sciurus carloninensis) hatására mára az eredeti 3,5 milliós őshonos vörös mókus (Sciurus vulgaris) állományából csupán 287 ezer maradt.

A világ legnagyobb mókusa az indiai királymókus (Ratufa indica) nemcsak termetével, de különlegesen élénk színű bundájával is hódít. Forrás: inaturalist

Sajnos a szürke mókus már a kontinensen is jelen van, bár egyelőre csak kisebb gócokban, hazánkhoz legközelebb Észak-Olaszországban él egy jelentősebb kolóniája, így valószínűleg csak idő kérdése, hogy nálunk is megjelenjen.