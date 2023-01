Új levelibéka-félét találtak Ecuadorban

Ecuador hegyvidéki régiójában, a Rio Negro – Sopladora Nemzeti Park területén bukkantak rá arra a levelibékák közé tartozó 6,5 centis állatkára, amely a Hyloscirtus nem egy eddig ismeretlen faját képviseli. E nem békafajai fákon élő levelibékák, amelyek a tiszta vizű erdei patakokban szaporodnak. A legnagyobb, 6 centit meghaladó méretűek csoportjába tartozik az új faj, a Hyloscirtus tolkieni, amelyet egy, az Andok keleti oldalán 2020 márciusában tett expedíció során fedeztek fel, s most a Zookeys szakfolyóiratban mutattak be. A békát részleteiben összehasonlították a rokon fajokkal, ezzel megállapították, mik a megkülönböztető jegyeik.

A tudományos leírásban bemutatott béka bőre világos alapszínű és sötétebb foltokat mutat, míg a rokonai pont fordított színezésűek, így már első ránézésre is feltűnő volt. Halvány szürkés-zöld bőrén fekete és élénk sárga foltok virítanak, szeme pedig rózsás árnyalatú, s fekete gyűrű övezi, színei alapján igen könnyen elkülöníthető a rokonaitól.

3190 méteres tengerszint feletti magasságban lévő esőerdőben bukkantak rá kora este, a legközelebbi pataktól mindössze 8 méterre, egy fa 5 méter magas ágán.

Hyloscirtus tolkieni – a béka különösen dekoratív külsejű. Forrás: Zookeys

A régió kétéltűit és hüllőit eddig nagyon kevés felmérés vizsgálta, a most megtalált fajnak a jelen expedíció során csak egyetlen példányára sikerült rábukkanni, a célzott keresések ellenére. Mivel nemzeti parki területen él, eleve védelmet élvez a park 2018-as alapítása óta. A nemzeti parkban hatalmas, feltáratlan erdőségek vannak még, ahol e béka is előfordulhat, de egyelőre ismeretlen az, hogy vajon mekkora lehet az állománya. Érdemes minél hamarabb megismerni az igen csinos kis béka életmódját, ökológiai igényeit is, hogy a védelméről hosszú távon is gondoskodni lehessen.