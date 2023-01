2,7 kilós óriásvarangy

Forrás: Queensland Government department of environment and science

Az eredetileg latin-amerikai óriásvarangy (Rhinella marina) nemcsak termetre hatalmas, vagy hosszú életű, de Ausztráliában, ahova inváziós fajként érkezett, óriási károkat is okoz, s az irtására tett próbálkozások eddig nem sok sikerrel jártak. A Queenslandi Környezetvédelmi és Tudományos Minisztérium számolt be arról a gigantikus óriásvarangyról, amelyet a Conway Nemzeti Parkban találtak 2023. január közepén. Kylee Grey vadőr a területen egy, az úton átsikló kígyó miatt megállította a kocsiját, s kiszállva vette észre az út mentén a hatalmas varangyot. „Lenyúltam érte és amint megemeltem, alig hittem el, milyen nagy és nehéz!” Az állatot egy dobozba rakták, s eltávolították a természetből, majd később kíméletes eutanáziában részesítették.

Toadzilla, az angol varangy és a Godzilla szavakból alkotott becenév nem kimondottan kedveskedő megszólítása a pecsenyekacsa méretű békának. Forrás: Queensland Government department of environment and science

„Egy ilyen hatalmas óriásvarangy mindent megeszik, ami csak a szájába fér, legyen az rovar, hüllő vagy kisebb emlős” – mondta el a vadőr. A békát a bázisukra visszatérve megmérték, s 2,7 kilós tömegével az valószínűleg a mindenkori rekordot is megdöntötte. A mérete alapján minden bizonnyal nőstényről van szó (a varangyoknál a nőstények nagyobb termetűek), és mivel ez az állat a vadonban akár 15 évig is élhet, a szakemberek úgy vélik, e téren is közel járhat a rekordhoz az egyed. „A Queenslandi Múzeum szeretné megkapni, mivel a valaha talált legnagyobb egyed lehet” – tette hozzá a szakember.

Az óriásvarangyot 1935-ben a cukornádat pusztító kártevő bogár ellen telepítették be Ausztráliába, s egyike lett azon betelepítéseknek, amelyekkel a déli kontinens e téren rossz hírnevét kivívta. Akár 26 centis és 2,5 kilós méretet is elérhet, ám ez is elképesztően ritkaság. Egyetlen nőstény 30 ezer petét rak évente! Mivel mérgező, ezért vad ellenségeit, ragadozóit is kiirtja, nemcsak azokat az állatokat, amelyeket csillapíthatatlan étvágyával felfal.