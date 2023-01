Mesterművek a természetben

Bizonyára sokan ismerik a hazánkban szórványosan fészkelő bütykös ásóludat (Tadorna tadorna). Ő földben lévő elhagyott rókakotorékokban, borzvárakban és üregi nyulak elhagyott üregeiben fészkel.

Parti gyémántmadár Forrás: iNaturalist

Él azonban Ausztráliában egy madárfaj a parti gyémántmadár (Pardalotus striatus), amely szakadék meredek oldalába vagy földbe vájt alagutat készít magának, amelynek a hossza fél méter és egy méter között váltakozik, ennek az alagútnak a végében pedig fészket rak szinte teljesen sötétségben. Maga a fészek egy bejárónyílással ellátott gömb, körülbelül nyolc centiméter átmérővel. A földbe vájt alagút bejárónyílása nagyon piciny, akkora, hogy éppen csak befér rajta a madár. A fészket pedig eukaliptusz fák kérgének belső háncsából béleli puhára.

Gogó az elkészült fészekben Forrás: Getty Images

Élnek olyan madárfajok, amelyek agyagból építik meg a fészküket, ennek a legnagyobb mestere az Afrikában élő gogó vagy más néven kalapácsfejű madár (Scopus umretta). A madár a gödények rokona, bölömbika nagyságú. Egy valóságos palotát alkot magának, és az év során nem is egyet. Fákra, sziklákra építi meg agyagból, fűből, nádból, gallyakból a fészkét. A fészek hatalmas gömb alakú építmény, amely másfél-két méteres. Ebben az építményben három szoba van, az előszobából nyílik az éléskamra és legbelül található a hálószoba, mely költőhely is. Az építmény olyan masszív, hogy egy embert is elbír. Kupolaszerű építése védi meg a beszakadástól. Az előszobába csak egy szűk nyílás vezet, a költés idején ez előtt a repülőnyílás előtt hasal és les kifelé az éppen ráérő madár, ha nem jár élelem után. A kikelt fiókákat sokszor magukra hagyják a szüleik, hiszen a fészek vastag agyagfala védelmet nyújt a ragadozók ellen. A fészek építése hat hetet vesz igénybe, és mivel az egész esztendőben költenek, a fiókák kirepülése után hozzálátnak egy másik fészek építéséhez. Az üresen maradt fészkekbe rögtön albérlők költöznek, például galambok, seregélyek, vagy éppen fészekanyag gyanánt széthordják más madárfajok.