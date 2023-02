A kameracsapdák akkor lépnek működésbe, ha az állat a közelben mozog, és a mozgásérzékelők segítségével beindítja a fotózást, videó készítését. Ez a módszer olyan helyeken is lehetővé teszi az állatok megfigyelését, ahol az emberi jelenlét túlzottan is zavaró volna, vagy épp nem megoldható. A Boulder környéki kamerák felvételei tanúskodnak arról, milyen nagyszerű élővilág is veszi körbe a nagyvárost, egy állat azonban kiemelkedik mind közül: egy fekete medve novemberben mintegy 400 alkalommal kapcsolta be a kamerát, mondhatni, szelfizett a segítségével! E képekből tett közzé egy összeállítást a városvezetés alá tartozó parkgondnokság (OSMP). Az éjszakai felvételek infravörös fényben készülnek, amellyel nem zavarják meg az állatokat.

Galéria Szelfiző medve Coloradóban Forrás: OSMP

A sok száz felvételből eddig az nem derült ki, hogy az állat milyen nemű, és azon túl, hogy szeret szelfizni, a természetéről, tevékenységéről se sokat tudni. A fekete medve, az állam egyetlen medvefaja, meglehetősen félénk természetű, magányosan él, és rejtve marad az emberi szem elől, ezért is izgalmas a kameracsapda felvétele.

„A kamerák egy részét olyan helyekre tesszük ki, ahol várható, hogy felbukkan az állatvilág rejtőzködő része, mint az amerikai hód, vagy a fekete medve” – mondta el Christan Nunes, a parkgondnokság vadállat-ökológusa. „Szerencsések vagyunk, hogy olyan helyen élhetünk, amelynek gazdag és sokszínű az állatvilága, a kamerák segítségével pedig megtudhatjuk, voltaképp milyen fajok is vesznek körbe minket, mivel foglalatoskodnak a napok, hetek, vagy akár az egész év során.”

A terepi megfigyelések mellett a kameracsapdákkal „feltérképezett” állatvilág segíti az OSMP munkatársait abban, hogy mely területekre kell jobban odafigyelni, mi érdemel kiemelt védelmet.