Három új nautiluszfajt fedeztek fel

A nautilusz első ránézésre pont úgy fest, mint egy ősi ammonitesz, köztük a rokonság oldalági, nem leszármazottja a nautilusz a rég kihalt ammonitesznek. Azonban a nautilusz így is élő kövület, a korai devon időszakban (kb. 420 millió éve) már biztosan élt, és mindmáig jelen van tengerinkben, habár a múltbélinél jóval kisebb mennyiségben és fajgazdagságban. A ma élő fajok száma is viták tárgya, és ezen a helyzeten az új felfedezés se javít.

A nautiluszok mára az Indiai- és a Csendes-óceán kis részére szorultak vissza. Forrás: Zookeys

A nautilusz polipféle, amely a csigaházra hasonlító vázban él, ám az ammoniteszekkel szemben nem képes teljes testével visszahúzódni a házba, fejét egy különös kapucniszerűség védi, és a gázcserét biztosító cső is másutt húzódik a mesteri építményen belül. A nautiluszok 15-20 centis átmérőjűek, vagyis meglehetősen nagy méretű állatokról van szó.

Nautilus vanuatuensis Forrás: Zookeys

Az új fajokat a csendes-óceáni szigetvilág egyes, kis területein találták meg, a nevüket is e helyszínekről kapták, így a Nautilus vitiensis a Fidzsihez tartozó Viti Levu szigeténél, a Nautilus samoaensis Szamoa közelében, míg a Nautilus vanuatuensis Vanuatu környezetében él kizárólag. A ZooKeys szakfolyóiratban közzé tett tanulmány szerint a kutatók korábban begyűjtött múzeumi példányok vizsgálata révén különítették el a három, eddig nem felismert fajt. Az alaktani jellemzők, az életmódjuk és az élőhelyük mellett az állatok házának mintázata, színe alapján tudták őket megkülönböztetni.

A nautiluszok 20 évig élhetnek, ám hosszú gyermekkoruk van: mintegy 15 évesen érik csak el ivarérettségüket, ráadásul csak kevés petét raknak, így egy kimondottan lassan szaporodó állatról van szó. Ez is az egyik oka annak, hogy ma már nem sok van belőlük, és sajnos fogságban nem szaporodnak, így e módon segíteni se lehet a fennmaradásukat. Még ennél is nagyobb problémát jelent, hogy dísztárgy- és ékszerkészítésre használják a nautiluszok házát, így sajnos mértéktelenül fogják ki őket az óceánból. A Save the Nautilus nevű nautiluszvédő szervezet szerint, ha ebben az ütemben zajlik az állatok kifogása, 50 éven belül eltűnhet az a csodálatos lény, amely több százmillió éve a Földön él.