Túra a Vadálló-kövekhez és a Prédikálószékhez

A Prédikálószék hazánk egyik legnépszerűbb és egyik legszebb kirándulóhelye. A Vadálló-kövek a Prédikálószék oldalában található különleges alakú sziklák, amelyeknek már a nevük is rendhagyó: Nagytuskó, Széles-torony, Bunkó, Függőkő, Felkiáltójel és Árpád trónja. A Vadálló-kövek anyaga vulkáni törmelékes kőzet, egyedülálló természeti érték a Pilis- Visegrádi-hegységben. Sok túrázó őriz egy olyan ikonikus képet a Dunakanyarról, amely a Prédikálószékről készült, most is az idevezető úton haladunk. A túra Dömösről indul és egy ideig egy nyomvonalon halad a Rám-szakadék irányába, később a Szentfa kápolnánál válik szét. A csúcsig 600 métert kell leküzdeni, és az út elég meredek ösvényen vezet. Egyes szakaszain kitettebb, sziklás helyeken járunk, emiatt, aki télen vállalkozik a túrára, mindenképp vigyen magával túrabotot és „macskát” (bakancsra húzható csúszásgátló), mivel a letaposott hó és latyak lefagyhat és kifejezetten veszélyessé teheti a kirándulást. Aki viszont eléri a Vadálló-köveket és a Prédikálószéket, lélegzetelállító panorámában lehet része. A csúcson található a Prédikálószék kilátó, amely 12 méter magas és különleges stílusban épült. A teteje felé szélesedik így sok turista befogadására alkalmas. A legfelső emeletről szép kilátás nyílik a patkó alakú Dunakanyarra, szemben a Szent-Mihály-hegy látható a Remete-barlanggal, de látszik innét Visegrád, Zebegény és a Börzsöny távolabbi, magasabb része is. A kilátó tetején webkamera és meteorológiai állomás is működik, amely nagy segítség lehet abban, hogy indulás előtt ellenőrizzük a fent uralkodó időjárási viszonyokat.