Ritkán látott madár a batla

Idehaza ritka madárfaj, így nem is csoda, hogy sokáig nem találkoztam vele, aztán megtört a jég: a Kis-Balaton mocsaras részén egy nagy csapatra bukkantam, de emlékezetes találkozás volt a dinnyési megfigyelés is.

A batla népi elnevezései nagy mosolyt csalnak az ember arcára: saska, pulykasneff, zsidómadár. Piciny vízi rovarokkal, iszapban előforduló férgekkel, kagylókkal, csigákkal, halakkal, kétéltűekkel és növényi részekkel táplálkozik. Telelőhelyéről április vége felé érkezik, és ősszel, szeptemberben távozik afrikai szállására. Európában, a legnagyobb számban a Volga-deltában fészkel. Telepes fészkelő, leggyakrabban más gémfélékkel alkot közös fészektelepet: a bakcsóval, szürke gémmel és selyemgémmel. Fészkelő helye a nádasok belsejében lelhető fel, avas nádon.

Batla Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Vékony ágacskákból fűzfákra is épít fészket. A fészekalja 4-5 egyszínű sötétkék tojásból áll, a két szülő felváltva kotlik 21 napig. Körülbelül ennyi ideig vannak a fiókák a fészekben. Évente csak egyszer költ, ám ha ez meghiúsul, pótköltésbe kezd.

Sötét színű, lehajló csőrű gázlómadár. Az öregek tollazata nyáron élénk bíbor csillogású, távolról feketének tűnő. A fej, a nyak, a hát és a has továbbá a szárnyfedők sötétek, vörös fényű barnák. A tollazat többi része sötétzöld, mely vörösen csillog, csodás külsőt kölcsönözve az amúgy is groteszk megjelenésű madárnak.

Hazánkban, a legnagyobb számban az ezerkilencszázhúszas években költött a Kis-Balatonnál, ahol közel ezer pár fészkelt. Napjaikra inkább kóborló példányai láthatóak idehaza, főképp tavasszal.

Fokozottan védett madárfaj a természetvédelmi értéke 500 000 forint.