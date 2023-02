Néma békát fedeztek fel Tanzániában

A Cincinnati Egyetem számolt be a tanzániai Ukaguru-hegységben talált néma mászóbéka felfedezéséről, a fajt a helyszín alapján Hyperolius ukaguruensis-neknevezték el. A világon mindössze néhány hangtalan békafaj létezik, ez is egy közülük, a fajt a PLOS One folyóiratban mutatták be.

„Nagyon különleges ez a békacsoport” – mondta Lucinda Lawson természetvédelemmel foglalkozó biológus. „A hím békák nem énekelnek más békákhoz hasonlóan, ám hangok híján valami más módszerre van szükségük egymás felismeréséhez.” A szakemberek úgy vélik, a torkukon lévő tüskék segítik az állatokat ebben, amelyek Braille-íráshoz hasonlóan adnak információt. Csupán néhány ritka faj tartozik ebbe a csoportba, így a felfedezésnek a természetvédelmi jelentősége is igen nagy.

A béka és az élőhelye Forrás: PLOS One

Lawson 2019-ben vezetett egy expedíciót az Ukaguru-hegységbe, egy másik békafaj keresése volt a fő cél, amelyről úgy vélték, lehet, hogy már kihalt. Háborítatlan patakpartokat vizsgáltak át éjjel és nappal is, felforgatták a talajon heverő ágakat, benéztek a faodvakba, és a helyi lakosokat is kifaggatták. A keresett békafajt ugyan nem sikerült megtalálni, ám találtak helyette egy másikat.

Az alig pár centis béka szokatlan, barna-aranysárga színe alapján volt gyanús, ugyanis a hasonló fajok zöldesek. „A színváltozatok néha semmit se jelentenek, ám ez esetben fontos volt e különbség” – mondta a kutató. A mérete, a testarányai egyediek voltak, a genetikai vizsgálat pedig egyértelműsítette, hogy eddig ismeretlen fajba tartozó békát találtak.

A faj egy pár óra alatt átszelhető erdőmaradványban él, amelyből gyakran gyűjtenek tűzifát az erre lakó emberek, és az egész Ukaguru-hegység megszenvedheti Tanzánia gyors népességnövekedését. Ezek a hegyi élőhelyek egyediek, hatalmas biológiai sokféleséggel rendelkeznek, s gyakoriak az endemikus, vagyis csak itt előforduló fajok, amelyek épp emiatt védelemre szorulnak.