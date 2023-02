A csapatban élő állatok tovább élnek

Egy ausztrál-kínai kutatócsoport mintegy 1000 emlősfaj életének hosszát hasonlította össze, az állatokat három csoportba lehetett sorolni: magányosan élő, párban vagy csapatban élő. Természetesen ehhez azt is hozzászámolták, hogy mekkora az adott állat – például azonos testtömegű magányos cickányfaj és társas denevérfaj esetében a cickány 2, a denevér 30 évet élhet. A Nature Communications folyóiratban publikált kutatási eredmény az élethossz és a szocializáció evolúciójára is rávilágít.

Korábban egy páviánfaj esetében vizsgáltak efféle összefüggéseket, és akkor arra jutottak, hogy amelyik állatnak több „barátja” van, az hosszabb életű, mint a lazább társas viszonyokat fenntartó egyedek. Úgy tűnik a kutatás alapján, hogy a csoportos életmód segítségével az állatok a zsákmánnyá válástól és az éhhaláltól – az állatok körében az élethosszat megrövidítő két leggyakoribb októl – is megmenekülnek. Emellett a csoportokban élők osztozhatnak az utódnevelésen is, ami nagyobb arányú túlélést eredményezhet, de még a szülők élettartamára is pozitív hatása lehet. Ráadásul ez a hatás annak ellenére is kialakult, hogy jól ismertek a csoportos életmód hátrányai is: versengés a párzásért, az élelemért, a rangért, vagy épp a csoportban könnyebben terjedő fertőző betegségek. A fajok körében a párban élésnek nem volt életet meghosszabbító hatása.