Nagy árat fizetnek az orka anyák a hím utódok felnevelésért

Az Exeteri Egyetem kutatóinak vezetésével született a Current Biology folyóiratban közzé tett tanulmány, amelyben a kardszárnyú delfin anyák következő sikeres utódnevelésének esélyét vizsgálták. Arra a különös eredményre jutottak, hogy amennyiben a mama már felnevelt egy hím utódot, a későbbiek során felére csökkent az esélye annak, hogy még több utóddal sikeresen megbirkózhasson. A kapcsolat akkor is fennállt, ha a hím már több éves volt, gyakorlatilag az anya egész életén keresztül hatott, így mondhatni, a fiúk életük végéig kihasználták anyjukat.

Valami oknál fogva a kardszárnyú delfin anyák a fiaikat jobban segítik, mint a lányaikat, különösen a lányok ivarérettségét követően, ám a kutatás most elárulta: ezért igen nagy árat kell fizetniük.

„Korábbi vizsgálatainkkal már kimutattuk, hogy a hímek túlélési esélye nő, ha az anyjuk is a közelben van” – mondta Dr. Michael Weiss, a kutatás vezetője. „A mostaniban arra voltunk kíváncsiak, mi ennek az ára. A válasz pedig: az orka anyák a későbbi szaporodási sikerük ellenében segítik fiaik életben maradását.”

A kutatók 1981-2021 közti adatokat elemeztek, amelyben 40, Észak-Amerika nyugati partjainál élő anya szerepelt. Az itt élő orkapopuláció élelmét elsöprő többségben a lazac jelenti, s az anyák gyakran a halat kettéharapva annak felét átadják fiaiknak. Jellemző e fajra, hogy az utódok a mama csapatában maradnak felnőtté válásuk után is, így ez a szokás emiatt tarthat ki később is, mintha csak a hímek a mamahotel előnyeit élveznék felnőttként is. A lányaikat ugyanígy etetik, ám csak azok ivarérettségéig.

Mi az oka ennek a látszólag ellentmondásos viselkedésnek?

A kutatók szerint az, hogy a hímek saját maguk sokkal több utód nemzésével vihetik tovább a mama génjeit, számtalan nősténnyel párosodhatnak, és sokkal több unokával „ajándékozhatják meg” a mamát, mint a lányaik. Bár a múltban kétségkívül hasznos volt ez a stratégia (különben nem maradhatott volna fenn a faj), ám jelenleg a kardszárnyú delfinek jövője igen válságos. A táplálékukat jelentő királylazac állománya az élőhelyük sok részén nagyon lecsökkent, így maguk az orkák is csak 73-an vannak. Ebben a helyzetben sajnos a hím utódoknak kedvező anyai stratégia kimondottan káros a faj jövőjére nézve, mivel így kevesebb utód születhet. Sok múlhat azon (a terület orkáinak jövőjét illetően), hogy vajon hány fiús mama van jelenleg ebben a populációban.

A kutatók szerint sürgősen ellenőrizni kellene a hasonló családi kötelékekben élő más fogasceteknél is, hogy vajon milyen hatással van az anyák szaporodási sikerére az egyes utódok megléte, mert félő, hogy esetleg több faj is osztozhat ezen a módszeren.