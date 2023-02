Az Év természetfotósa pályázat közönségdíjas felvételei

Forrás: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR / SACHA FONSECA

A Londoni Természettudományi Múzeum évente megrendezi az Év természetfotósa (Wildlife Photographer of the Year) versenyt, amely a világ legrangosabbja, s a 25 kiemelt kép közül a közönség is kiválaszthatta kedvencét. A 2023. február 2-án zárult szavazás eredményét 9-én hozta nyilvánosságra a Múzeum.

A német Sacha Fonseca Álom (Dream) című felvétele kapta a legtöbb szavazatot. A felvételt kameracsapda segítségével készítette az alkotó, és tökéletesen pózol rajta a hópárduc a ladaki (Észak-India) hegyek feletti alkony fényében. Rekord számú, 60466 szavazat érkezett erre a felvételre, ezzel igen stabilan biztosították a kép rajongói az első helyezést számára! A hegyek kísértete néven is ismert nagymacska rendkívül rejtőzködő, nehezen fotózható állat, a nyertes kép születéséhez 3 esztendeig működött a kihelyezett (csalétek nélküli) kameracsapda.

Forrás: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR / martin gregus

A kanadai Martin Gregus egy jegesmedve bocsot fotózott le, amint önfeledten játszik a deréce virágaival teli réten, a Hudson-öböl partján. A réten kihelyezett kamerát a fotós messzebbről, távkioldással üzemeltette, ám nem látta pontosan mi is történik a kamera előtt, így némi szerencse is kellett a megfelelő pillanat kiválasztásához.

Forrás: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR / Igor Altuna

A spanyol Igor Altuna igen megrázó felvételén, amely a Kitartás címet viseli, egy drámai történet pillanata tárul elénk. A leopárdot és a szájában tartott zsákmányt, egy kinda páviánt mutat be a Zambiában készült fotó. A leopárd a megölt páviánanya tetemét vitte haza saját kölykének, ám a pávián kicsinye az anya halála ellenére is tovább kapaszkodott annak tetemén. A leopárdkölyök aztán a kis páviánnal egy órán keresztül „játszva” igyekezett elsajátítani a leopárdság alapjait, majd elfogyasztotta a vacsoráját.

Forrás: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR / Marina Cano

Olobor portréja a kenyai Maasai Mara területén élő, öt hímoroszlán alkotta koalíció egyik tagját mutatja be, a kép sötét hátterét az adja, hogy a helyi, maszáj pásztorok a fű növekedését elősegítendő felégették a korábbi, száraz növényzet maradványait. A fenséges állat portréját a spanyol Marina Cano készítette, járművéből kihajolva, az oroszlánnal egy magasságból.

Forrás: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR / Brittany Crossman

Ragaszkodás róka módra a címe annak, a szintén kanadai felvételnek, amelyet Brittany Crossman készített a Prince Edward-szigeten, a vörös rókák párzási időszaka idején, télen. Ilyenkor nem ritka ugyan együtt látni a párba álló rókákat, ám a felvétel meglepően intim és gyengéd pillanatot örökített meg.

A közönségdíjas felvételeket megcsodálhatják az érdeklődők az Év természetfotósa kiállításán a Londoni Természettudományi Múzeumban, a kiállítás 2023. július 2-ig látogatható.