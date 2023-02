A vártnál jobb a kígyók hallása

A Queenslandi Egyetem kutatói 19 kígyóval speciális hanglaborban végeztek vizsgálatokat. Arra voltak kíváncsiak, mit észlelhetnek az állatok a levegőben, illetve a talajban terjedő hangokból. Ez különösen annak fényében izgalmas kérdés, hogy a kígyóknak nincs külső fülük és hiányzik a dobhártyájuk is, ami a hangrezgések közvetítésére szolgáló szerv. 5 különböző nembe tartozó és eltérő életmódú, összesen 19 fogságban nevelt kígyóval végeztek méréseket, megfigyelve, miként reagál az állat a levegőből vagy a talajról érkező hangokra. Három különböző frekvenciatartományt is használtak, ezzel biztosítva azt, hogy valamelyikre az egyes kígyók reagálhatnak. Az eredményeket a PLOS One folyóiratban publikálták.

„Mivel a kígyóknak nincs külső fülük, általában azt hisszük, csak a talaj rezgéseit érzékelhetik a testükkel, s egyébként süketek” – mondta Dr. Christina Zdenek, a kutatás vezetője. „Azonban a kutatásunkban – amely a tekintetben első, hogy ezúttal nem érzéstelenített, hanem éber, mozgó kígyókat vizsgáltunk – arra jutottuk, a levegőben terjedő hangokat is érzékelik, és talán az emberi hangot is hallják.”

A speciális hanglaborban a kígyókat rácsos mintázatú felületen helyezték el, ez segítette a pontos reakcióik mérését. Forrás: University of Queensland

A hangokra adott reakció fajonként változott, így a woma (Aspidites ramsayi) volt az egyetlen, amely a hang irányába igyekezett, a többi, mint például a tajpán (Oxyuranus scutellatus) vagy a déli halálkígyó (Acanthophis antarcticus) a hangtól távolodott, amint azt meghallotta. A tajpán védekező, óvatos reakciót mutatott, ez igyekezett leginkább eltávolodni a hang forrásától. A különbség abból adódhat, hogy a woma nagy méretű, éjszaka vadászó kígyó, amelynek valószínűleg kevesebb ragadozója lehet, mint az apróbb nappali fajoknak, így neki kevésbé is kell óvatosan viselkednie. „A tajpán azonban amellett, hogy a ragadozóira is gondolnia kell, aktívan üldözi zsákmányát, így feltehetően kifinomultabbak az érzékszervei” – tette hozzá a kutató.

Úgy tűnik tehát, hogy a kígyók környezetének a hangok világa is része, így ezt is érdemes fontolóra venni a velük kapcsolatos döntések során. A kutatók szerint ugyan a füllel rendelkező állatoknál gyengébb hallásúak, és az emberek nem is értik igazán a kígyók viselkedését, ezért alakulhatott ki róluk az a nézet, hogy süketek.