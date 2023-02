Betiltják a cápaturizmust egy mexikói szigeten

A Guadalupe-sziget bioszféra rezervátum, amely a Kaliforniai-félsziget partjainál található, a vízbe helyezett ketrecekben biztonságos, testközeli élmény élhető át például a nagy fehér cápákkal. A cápákat csalétkekkel csalogatták a ketrecekhez, ahol aztán a turisták borzonghattak a közelségükben, számolt be a Smithsonian Magazine.

Kiderült azonban, hogy olyan visszaélésekre derült fény, amelyek magukat a turistákat is életveszélybe sodorhatták, például szabadon úszhattak a védelmet biztosító ketrecen kívül, illetve szabálytalan csalétket használtak a cápák odacsábítására. Emellett a sziget fókakolóniáit is rendszeresen megzavarták a túl közelre repülő drónokkal, és a szemét is csak gyűlt a turistákkal párhuzamosan. Egy 2016-os és egy 2019-es esetben a cápa beszorult a ketrec rácsai közé, súlyos sérüléseket szenvedett, el is pusztult. Ez azt jelenti, hogy a turizmus kimondottan veszélyeztette a nagy fehér cápákat.

A turizmusban érdekelt cégek szerint a tevékenységük éppenséggel a cápákat védte, mivel egyébként orvvadászat áldozataivá váltak volna (egy fehér cápa állkapocs tízezer dollár, egy hátuszony ötezer). Azonban azokon a helyszíneken, ahol hasonló cápaturizmus zajlik, már megfigyelték, hogy megváltozott a cápák viselkedése. Új-Zéland például emiatt hozott döntést az efféle cápaturizmus betiltására 2018-ban.

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) a fehér cápát a sebezhető kategóriába sorolta 1996-ban, miután jelentősen hanyatlott az egyedszámuk. A természetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően ugyan már kissé jobb a helyzet, de a nagy méretű ragadozó sorsa helyszínről helyszínre változik. Az állatfajra ma is számtalan veszély leselkedik, a halászattól kezdve a saját zsákmányainak megfogyatkozásán át a klímaváltozásig.