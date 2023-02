Átmeneti állat volt az amerikai gepárd

Habár a rokoni szálak a pumához fűzik, az amerikai gepárdnak nevezett, mára kihalt állat életmódja és testalkata a valódi gepárdéra hasonlított, legalábbis eddigi tudásunk szerint. A Miracinonyx trumani nevű macskaféle csontozatát, különösen a csuklóízületét a modern nagymacskákéval hasonlította össze egy kutatócsoport, és a Biology Letters folyóiratban mutatták be az eredményeiket.

A feltételezések szerint az amerikai gepárd a villásszarvú antilop ragadozója lehetett, erre az antilop mintegy 100 kilométer per órás sebessége utal, és az, hogy nincs jelenleg Észak-Amerikában olyan ragadozó, amely képes lenne elérni ezt a sebességet. Az, hogy az amerikai gepárd a rokoni szálai ellenére a gepárdokhoz hasonlóvá alakult, például hosszú végtagjai voltak, a konvergens evolúciónak köszönhető. Az új kutatás azonban számos különbségre világított rá.

A szakemberek feltárták, hogy minden hasonlóság ellenére sem voltak annyira alkalmasak a zsákmány nagy sebességű kergetésére, mint óvilági rokonaik, és valószínűleg a vadászmódszereik is kissé a pumáéra hasonlíthattak. A karmaikat képesek volt visszahúzni (a gepárd erre képtelen, ez is segíti a nagy sebességű futását), és nem is volt olyan nagy sebességű, mint a mai, valódi gepárdoké.

Egy másik kutatásban az amerikai gepárd agyát hasonlították a modern nagymacskákéval, és ez is arra utalt, hogy eltérő volt az amerikai gepárdé, s jóval inkább a pumához hasonlított ebben is, mint a gepárdhoz. A kutatók úgy vélik, az amerikai gepárd valahol félúton helyezkedhetett el a puma és az óvilági gepárd közt, s ilyen jellegű életmóddal ma egyetlen nagymacska sem rendelkezik.

A kutatók további vizsgálatokat is terveznek, amelyekből a kihalt nagymacska belső fülének szerkezetét szeretnék feltárni, s ebből az állat egyensúlyszervét, és ezen keresztül a mozgása egyes aspektusait is jobban megismerni.