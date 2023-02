Fészket rak egy fehérfejű rétisaspár a Kennedy Űrközpont területén

A floridai űrkikötő területére telente megérkeznek a fehérfejű rétisasok, hogy aztán kiköltsék és felneveljék a következő generációt. A leghíresebb saspár is visszatért, s a Kennedy Űrközpontban, az űrjárművek összeszerelő üzemétől pár kilométerre raktak fészket, a Kennedy Parkway egyik fáján, így bárki megcsodálhatja e fenséges madarakat, természetes élőhelyükön.

A madarak eredeti fészke még 1973-ban készült, ezt 1975-2022 közt használták, de a viharok megrongálták már, ahogy a fát is, amelyen állt a fészek. Bár a halott fákat gyakran tovább használják a sasok, azonban ez már túl sok kárt szenvedett el, s 2022-ben a viharos szelek már magát a fészket is darabokra törték. Az év végén, a szokásosnál korábban hazatértek a madarak és rögtön új helyen kezdték el építeni a fészküket. Az új fészek közelebb van az úthoz, így még többen megcsodálhatják a sasokat.

Az 50 éves fészek maradványai, a rég elpusztult, vihar tépte fa maradványain. Forrás: NASA / Ben Smegelsky

Egy fehérfejű rétisas 20-25 évig él, így az 50 éve épült fészek nyilvánvalóan nem ugyanazon páré volt, valószínűleg „családi fészekként” az eredeti madarak valamelyik utódja vette birtokba. Mivel a rétisasok nem szeretnek egymás közelében fészkelni, ezért is feltételezik a szakemberek, hogy egyébként ugyanaz a madárpár térhet vissza évente.

A legutóbbi felmérések szerint a Kennedy Űrközpont területén 39 sas territórium található, ebből 33 valószínűleg lakott most is. Örvendetes módon gyarapodott is az űrközpont sasállománya, az 1990-es években még csak mintegy 10 pár élt itt. Egy helikopteres átrepüléskor látták is az új fészekben ülni a madarat, ám az ebből nem derült ki, hogy tojás is volt-e már alatta, a hónap végén egy újabb átrepüléssel tervezik majd ellenőrizni ezt.

Az egyik sas, akit már jól ismernek az űrközpont dolgozói. Forrás: NASA / Ben Smegelsky

A fehérfejű rétisasok 35 napig kotlanak, kikelésüktől számítva 8-14 hetes korban fognak aztán a fiókák kirepülni. Általában ősz és tavasz közt lehet velük találkozni az Űrközpontban, a nyarat Észak-Karolinában töltik a floridai sasok. Mivel a fiatalok tapasztalatlanok, ezért az űrközpontban előírás is, hogy állatok láttán lassítson, vagy álljon meg az autós – a sasokról köztudott, hogy gyakran esznek dögöket, akár az úton, vagy az út mellett is, így rájuk különösen vigyázni kell. Ráadásul sok esetben el se akarnak menni az útból az autók láttán, így kölcsönös türelemre van szükség, mind a madarak, mind az itt dolgozók részéről.