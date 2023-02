Új begóniafajt fedeztek fel Kínában

A begóniák nemzetségének ma a világon 2066 ismert faja van, ebből 250 faj kínai, és 117 él Jünnan tartományban. 2021-ben egy nemzetközi növénytani felmérés során a kínai-mianmari határvidéken találtak rá arra a növényre, amelyről a tüzetes vizsgálatok feltárták: eddig ismeretlen fajba tartozik. A felfedezést a Kínai Tudományos Akadémia ismertette.

30-80 centis termetűre nő az eddig ismeretlen begóniafaj. Forrás: CAS

A faj a Begonia longlingensis nevet kapta, a megtalálásának helyszíne (Longling megye) után. A virág nedves-párás, örökzöld, szubtrópusi erdőben nő 2100-2300 méteres tengerszint feletti magasságnál, augusztus-szeptember során virágzik, majd októberre beérleli a magvait is.

A virág szirmainak hátoldalán láthatóak a jellegzetes szőrök. Forrás: CAS

A növény 30-80 centi magas termetű elbokrosodó, egylaki, vagyis külön vannak porzós és termős virágai, e két virágtípus közt kis alaktani eltérés is van: a nőivarúnak 5 szirma, a porzósnak 4 szirma van. A növény gyökere megvastagodott, rizómás, szárai enyhén szőrözöttek, és a kristályszerűen csillogó, halvány rózsaszínű, 1,5-2 centis virágok szirmainak hátoldalán is feltűnő szőröket visel. Porzói és bibéi is élénk sárgák.

Az újonnan leírt begóniafajt a Taiwania szakfolyóiratban mutatta be a kínai kutatócsoport.