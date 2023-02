Szokatlan küllemű harcsafajt fedeztek fel Indiában

A harcsaalakúak rendjébe, azon belül pedig a Horaglanis nembe tartozik az a hal, amelynek egy újonnan felfedezett faját India Kerala államában, egészen különös élőhelyen találták meg. A hal külleme is arra utal, hogy barlangi életmódú, azonban nem a megszokott barlangokból, hanem a talajban lévő laterites kőzetrétegben lévő talajvízrétegből került elő, a víz kinyerése érdekében ásott kutakból. E különleges felszín alatti életmódból adódóan meglehetősen ritkán lehet találkozni ezekkel a néhány centis kis harcsafélékkel.

Kerala állam a különleges felszín alatt vizeinek köszönhetően az ebben élő halak szempontjából forrópontnak számít, jelen pillanatban 10, csak itt honos felszín alatti halfajt ismerünk, azonban az efféle élőhelyekre jellemző a nagy fokú sokszínűség, így feltehetően számos rejtett faj élhet még itt. A Horaglanis egyike e halaknak, a maga 3,5 centinél kisebb termetével, barlangi körülményekhez alkalmazkodott külsejével a legbizarrabbak közé tartozik, és csak 3 faját ismerttük e nemnek, ám most a negyediket is megtalálták, amelyről a Vertebrate Zoology szakfolyóirat számolt be.

Felül a halfaj és a tipikus lelőhelye, a vízrétegbe mélyülő kút.

Alul vörössel jelölve Kerala állam laterites területe, ahol a felszín alatti vizekben e hal és más halfajok is előkerültek. A térkép első felén a korábban ismert, a második felén a most feltárt élőhelyek láthatóak a színes pontok formájában. Forrás: Vertebrate zoology

Az új fajt a talajvízrétegbe mélyített (5-10 méter mély) kutak tisztítása során találták meg helyi lakosok, a szakemberek kérésére végzett figyelmes vizsgálatok során. Eddig csak 7 olyan helyszínt ismertek, ahonnan a Horaglanis valamely faja előkerült, most ez a szám 47-re bővült, köszönhetően a lakossági segítségnek. Emiatt is kapta az újonnan felismert faj a Horaglanis populi nevet, a populi azt jelenti, a népé, a néphez tartozó ez esetben Kerala állam népét tisztelték meg vele a kutatók.

A világon összesen 289 felszín alatti halfajt ismerünk, ezekből 53 a harcsaalakúak közé tartozik, de csupán 10 százalékuk él a most leírthoz hasonló körülmények közepette, a felszínnel csak korlátozott kapcsolatban álló talajvíz-rétegekben. Egyedül a Horaglanis lakik laterites kőzetrétegben, az összes többi mészkőből került eddig elő. India e régiója azonban különösen gazdag e föld alatti életmódú halakban, nemcsak a harcsaalakúak, hanem más családok képviselői is ismertek hasonló körülmények közül. A régiót csak a dél-kínai karszt rendkívüli biodiverzitású régiójához lehet hasonlítani, ezért különösen fontos valahogy megőrizni ezeket a speciális élőhelyeket. Erre pedig csak a teljes régióra kiterjedő védelmi intézkedésekkel lesz esély.