Több millió éve kihűlt vulkánok a Dél-Alföld sík felszíne alatt

Bár első hallásra talán hihetetlennek tűnik, de több kilométer magas hegyvonulatok és mély völgyrendszerek, valamint több millió éve kihűlt vulkánok is húzódnak a Dél-Alföld sík felszíne, a földtörténeti viszonylatban fiatalnak mondható üledékes kőzetek alatt. A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Földrajzi és Földtudományi Intézetének kutatói hazai, nemzetközi és regionális kérdésekre is keresik a válaszokat. A földtörténeti perm időszakban, körülbelül 300–250 millió évvel ezelőtt ugyanis hatalmas térfogatú vulkanizmus zajlott itt, lávaöntésekkel és kiterjedt robbanásos kitörésekkel, amelyeknek termékei ma Skandináviától a Balkánig megtalálhatók. Ebben a kirakósban szeretnék a hazai szakemberek is elhelyezni a saját kis darabkáikat a Kárpát–Pannon térségből.

„Annak ellenére, hogy a Dél-Alföld földrajzi értelemben egy tökéletesen sík vidék, morfológiája a felszín alatt jóval változatosabb. A földtörténeti szempontból nagyon fiatalnak nevezhető pannon-medencei üledékek és üledékes kőzetek alatt akár 6–7 kilométer mély árkok (például Makó–Hódmezővásárhelyi-árok) és kiterjedt aljzatmagaslatok húzódnak (például Battonya–Pusztaföldvári-hát), amelyeket változatos összetételű, akár több százmillió éves kristályos (magmás, metamorf) kőzetek alkotnak. A 20. század második felében a hazánk délkeleti részét és a Tisza-főegységet jelentő keleti Pannon-medencében több száz szénhidrogén-kutató fúrás mélyült, amelyek számos helyen feltárták a prealpi aljzati képződményeket, napjainkra azonban időszerűvé vált az Alföld aljzatát alkotó kőzetek modern szemléletű újraértelmezése. Kutatásunk célkitűzései a következők: naprakész földtani ismeretek szerzése a keleti Pannon-medence aljzatát alkotó képződményekről, illetve Délkelet-Magyarország aljzata és az Erdélyi-középhegység egyes kulcsfontosságú felszíni képződményei között egy megalapozottabb korreláció kialakítása” – válaszolta kérdésünkre dr. Pál-Molnár Elemér, petrológus (vulkanológus), az SZTE egyetemi docense és a kutatás vezetője.

A magmás képződmények összevetésének és esetleges rokonságuk feltárásának (korrelációjuknak) első lépése a petrográfiai hasonlóságok keresése, mind kézipéldányokon, mind az azokból készült vékonycsiszolatokon polarizációs mikroszkóppal. Az ábrán, főként a Battonya környéki mélyfúrásokból ismert, DK-Magyarország aljzatában elterjedt, karbon korú (kb. 350–360 millió éves) gránitok nagy fokú hasonlóságát láthatjuk az Erdélyi-középhegység DNy-i részéről (galsai kőfejtő) gyűjtött kőzetekével. A két képződmény rokonságát további kőzetkémiai vizsgálatokkal sikerült alátámasztani. A mikroszkópi képeken használt ásványnév-rövidítések: bt biotit, mc mikroklin (káliföldpát), ms muszkovit, pl plagioklász földpát, qz kvarc. Forrás: dr. Szemerédi Máté, Jákri Barnabás

A szakemberek úgynevezett petrográfiai vizsgálatokat végeznek a kőzetmintán, illetve a fúrómagon, de polarizációs mikroszkópot is használt a kőzetekből készült vékonycsiszolatokon. Ahogy arra rámutattak, a csiszolatok további vizsgálataira a pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) is kiválóan alkalmas, amellyel a kőzetet alkotó ásványok elemi összetételéről is információt nyerhetnek, így azok még biztosabban azonosíthatók. Teljes kőzetkémiai vizsgálatokat is végeznek akkreditált nemzetközi laboratóriumokban, többek között a vancouveri ACMELabs-ban, ahol mért kőzetösszetételeket használnak fel és ahol a kőzetek kémiai összetételének meghatározása elemenként történik. Emellett a kőzetek képződési korára irányuló, úgynevezett geokronológiai vizsgálatok is zajlanak, amelyek alapját az általuk vizsgált mintákban kis méretben, de viszonylag gyakran előforduló cirkon kristályok és a bennük lezajlott radioaktív bomlási folyamatok jelentették. A cirkonban az egyes U- és Pb-izotópok arányainak megmérését követően, a bomlási állandók ismeretében a vizsgált kőzetek kora meghatározhatóvá vált, a Göttingeni Egyetemen végzett analíziseiknek köszönhetően.

„A petrográfiai vizsgálatok a kőzet ásványos összetételének meghatározását és a kőzettani megnevezést szolgálják. Az ásványok méretéből, elhelyezkedéséből és alaki sajátságaiból (összefoglaló néven a magmás kőzet szövetéből) a kőzetet kialakító magmatározó- és/vagy vulkáni folyamatok bizonyos mértékig rekonstruálhatók; például viszonylag nagy vagy kis mélységben vagy felszínen kristályosodott-e a kőzet. A magmás kőzetek képződése és az annak hátterében zajló geológiai folyamatok még alaposabban a kémiai összetételből érthetők meg. A teljes kőzet kémiai- és ásványkémiai vizsgálatok választ adhatnak arra, hogy milyen mélységben, mondjuk milyen hőmérsékleti, nyomás- és oxidációs viszonyok mellett és milyen földtani, lemeztektonikai környezetben képződött az olvadék. Míg a „mikor” kérdésre a korábban említett, az egyes radioaktív izotópok bomlásán és az izotóparányok meghatározásán alapuló, különféle geokronológiai vizsgálatok adják meg a választ” – magyarázta dr. Szemerédi Máté vulkanológus, a SZTE tudományos munkatársa.

A földtörténeti perm időszak kb. 250–300 millió évvel ezelőtti, nagy térfogatú robbanásos kitöréseinek termékei a Dél-Alföld aljzatában is megtalálhatóak, pl. Battonya környékén riolitos összetételű piroklasztitok formájában. Az elmúlt évek kutatási eredményeként utóbbi kőzeteket sikerült a Dél-Dunántúl (az ún. Gyűrűfűi Riolit Formáció), ill. az Erdélyi-középhegység középső és nyugati részének (Béli- és Bihar-hegységek) hasonló kőzeteivel is összekapcsolni. A kőzetek korhatározását a belőlük kiválogatott, legfeljebb néhány tized mm-es cirkon kristályokon mért izotóp-arányok tették lehetővé (a piros karikák az izotópos mérések helyeit jelölik a jobb oldali fotón). A mikroszkópi képeken használt rövidítések: fsp: földpát, qz: kvarc, s: átkristályosodott kőzetüveg szilánk. Forrás: dr. Szemerédi Máté

Az egyetem munkatársai már a 2010-es évek elejétől foglalkoznak az Alföld mélyén eltemetett magmás kőzetekkel. Az azóta eltelt több mint tíz évben sikerült megbízható, modern koradatokhoz jutni a Dél-Alföld alatt húzódó kristályos aljzat magmás kőzeteiből. Ezeket a szakemberek az új, teljes kőzetkémiai elemzésekkel együtt értelmezték, valamint regionális keretek közé helyezték, tehát összekapcsolták a Kárpát–Pannon-térség hasonló kőzeteivel.

„Két fő magmás eseményt sikerült elkülönítenünk a délkelet-magyarországi aljzatban, mindkettő a paleozoikumban, tehát a földtörténeti óidőben történt. Az első eset a földtörténeti karbon időszakban, körülbelül 350–360 millió évvel ezelőtt, a variszkuszi hegységképződéshez kapcsolódó gránit magmatizmus volt, amelynek termékeit Battonya, Mezőhegyes, Dombegyház, Végegyháza, valamint Makó, Kiszombor, Ferencszállás, Deszk és Algyő térségében érték el szénhidrogén-kutató fúrások. A második esemény a földtörténeti permben, körülbelül 260–270 millió évvel ezelőtt történt riolitos-dácitos összetételű, robbanásos kitörések által dominált vulkanizmus, amely egy egykori kontinentális kőzetlemez szétszakadásához kapcsolódott. Ezeket a permi vulkáni kőzeteket a Battonya, Tótkomlós, Nagyszénás és Kelebia települések környéki mélyfúrásokból ismerjük. Mindkét említett magmás folyamat termékeit sikerült a Dél-Alföld területétől messzebb eső, „felszíni párjaikkal” is összekapcsolnunk további kőzettani, kőzetkémiai és geokronológiai vizsgálataink eredményeként. A permi riolitos–dácitos vulkáni kőzetek mind korukban, mind képződési mechanizmusukban megegyeznek a Dél-Dunántúl hasonló képződményeivel (Nyugat-Mecsek, Villányi-hegység és a Mecsek közötti fúrások), ahogy azt a hazai szakirodalmakban korábban is vélték; kisebb meglepetésünkre azonban a vizsgált kőzeteket az Erdélyi-középhegység központi-nyugati részéről (Béli- és Bihar-hegységek) ismert riolitokkal és dácitokkal is sikerült összekapcsolnunk. Hasonlóképpen a karbon korú gránitok (Battonya és térsége, illetve az Algyő–Ferencszállás aljzati hát) „határon túli párját” is sikerült kőzettani és kőzetkémiai bizonyítékokkal megtalálnunk az Erdélyi-középhegységben (Béli- és Hegyes-hegységek). Aktuális kutatásaink éppen a szlavóniai Papuk hasonló képződményeivel vetik össze a hazai aljzati gránitokat további kapcsolatokat keresve” – mutatott rá dr. Pál-Molnár Elemér.

A Dél-Alföld aljzatát alkotó magmás kőzetek korrelációjának legfrissebb kutatásai a horvátországi Papuk hegyvidéke felé irányulnak. A fotókon a mintagyűjtéseknek szintén helyet adó, szlavóniai Djedovica kőfejtő és jellegzetes kőzetmintája (metamorfózist szenvedett gránit) látható. Forrás: dr. Szemerédi Máté, Jákri Barnabás

A kutatás során vizsgálták például a 20. század második felében létesített kőolaj- és földgáz-kutató fúrások jelentéseit, de a tudósok által felszínre hozott fúrómagokat is. Az anyagvizsgálati és korhatározási módszerek fejlődése emellett indokolttá tette az aljzati kristályos kőzetek újravizsgálatát. A korábban kifejtett hazai és regionális magmás kőzettani kapcsolatok között így olyanokat is találtak, amelyet elődjeik már felvetettek, csak a bizonyításukhoz szükséges kőzettani és geokronológiai adatok eddig nem álltak rendelkezésre. Számos irányvonalat most a szegedi kutatók bizonyítottak elsőként.

„A legnagyobb meglepetést az jelentette a projektben, hogy az erdélyi-középhegységi kutatásaink eredményeként nem csak a hazai és az erdélyi riolitos–dácitos vulkanizmust sikerült összekapcsolnunk, hanem az Délnyugat-Erdélyi-középhegység (Hegyes-hegység) mélységi magmás kőzetein végzett vizsgálatainknak köszönhetően, a perm időszakban képződött valamennyi vulkáni és mélységi magmás kőzetet a Nyugat-Mecsektől az Erdélyi-középhegységig sikerült egy közös, kiterjedt permi magmás rendszerben elhelyeznünk. Az idős kora, a kőzeteket ért későbbi lemezmozgások és jelentős erőhatások, például az Alpok vagy a Kárpátok hegységképződése ellenére is jól megőrződött és magmás kőzettani szempontból nagy spektrumot lefedő rendszer térségünkben gyakorlatilag egyedülállónak nevezhető és világszinten is igen ritkának számít” – hangsúlyozta dr. Szemerédi Máté a kutatás kapcsán.

Az SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék „Vulcano” Kőzettani és Geokémiai Kutatócsoport másik kiemelt témája a Keleti-Kárpátokban, a Gyergyói-havasokban található triász korú (körülbelül 225–240 millió éves) magmás test (fosszilis magmatározó), az úgynevezett Ditrói Alkáli Masszívum egykori magmatározó folyamatainak (magma forrása, magmaképződés mélysége és kora, magmák keveredése, a környező kőzetek beolvasztása stb.) a rekonstruálása. Munkájuk szorosan összekapcsolódik a Harangi Szabolcs vezette MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoporttal (MTA-ELTE VKCS) az idős magmás folyamatok kutatásában is, illetve munkájukkal az MTA-ELTE VKCS kutatásait is segítik, amelyek jóval fiatalabb (néhány 10.000 éves) akár még a vulkáni aktivitás lehetőségét is magában hordozó rendszerek megismerésére irányulnak (például Csomád, Keleti-Kárpátok; Mammoth-hegység, Kalifornia).

A kőzetkémiai és geokronológiai vizsgálatokat a kutatók kiterjesztették a Kárpát–Pannon-térség hasonló képződményeire, például az Erdélyi-középhegységre és a Papukra, ahol sikerült rokonságokat feltárniuk a kőzetek képződését illetően. Az általuk végzett projekt jelentőségét aláhúzza az a tény, hogy a kutatási területen jelenleg is szénhidrogén-kutatás, illetve geotermikus projektek zajlanak, miközben a földtani háttérismeretek a 20. század második felében készített, többnyire elavult, archív nyersanyagkutatási jelentésekhez kapcsolódnak. Úgy vélik, hogy az ehhez hasonló területekről a modern kőzettani, geokémiai és geokronológiai eredményeken alapuló, naprakész földtani ismeretek biztosítása a mindenkori hazai szakma feladata, amelyet kutatásukban meg szeretnének valósítani. Eredményeik az alkalmazott kutatásokat is segíteni fogják.

A pannon-medencei permi vulkanizmus feltárása nagymértékben segített megérteni, hogy milyen folyamatok zajlanak a felszínen és a felszín alatt egy kontinentális kőzetlemez szétszakadásához kapcsolódó, aktív lemeztektonikai környezetben napjainkban. Ilyen környezetet ma hozzánk legközelebb a Kelet-Afrikai-árokrendszerben találunk. És bár ide a tudomány képviselőinek nincs is lehetősége eljutni, dél-olaszországi (Nápolyi-öböl, Etna, Lipari-szigetek) vulkanológiai kirándulásokat az egyetem szabadon választható kurzusaként rendszeresen szerveznek.