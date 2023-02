Civil kutatók találtak rá Európa legöregebb sünjére

Civil kutatók bevonásával készült vizsgálatban a vadon élő, de elpusztultan talált sünöket gyűjtöttek össze Dániában, s megnézték állapotukat, korukat angol és dán kutatók. A vizsgálatban összesen 388 süntetemet mértek fel, s ezek közt találtak rá a rekorder állatra. A projekt során közel 700 süntetemet szedtek össze a lakosok, ám ezek (jórészt autóbalesetek áldozataként) nem voltak mind megfelelő állapotban a kor meghatározásához. A korukat az állkapocscsont növekedésének nyomaiból lehet meghatározni, ez hasonló zónákat mutat, mint a fák évgyűrűi.

A korábbi rekorder egy 9 éves európai sün volt, most a 388 megfelelő állapotú egyed között találtak 11, 13 és 16 évest is. A felmérésből arra jutottak, hogy kiderült, a dán sünök várható életkora 2,1 év a nőstények, és 2,6 év a hímek esetében. A tetemek jó része még kölyök volt, 30 százalék még egy éves kora előtt elpusztult, azonban amelyik sün már túljutott ezen, az jó eséllyel számos további évet tölthet még szaporodással. Ha a második életévét is túlélte, akkor pedig sok olyan tapasztalatot szerzett már, amelyek révén elkerülhette a baleseteket vagy a ragadozók támadásait.

Feltárult, hogy a hímek körében gyakoribb, hogy autóbaleset végez velük, és ez a végzet a vidéki sünökre mér súlyosabb csapást. A pusztulás oka 56 százalékban az volt, hogy a sünök megpróbáltak átkelni az úton, 22 százalék állatmenhelyen pusztult el valamiféle támadást követően (pl. kutya), 22 százalék pedig természetes okokból, a vadonban fejezte be életét.

A sünök nyári szaporodási időszaka különösen veszélyes, ilyenkor nagy távolságokat is bejárnak párt keresve. Mivel nem territoriális állatok, a hímek nem verekszenek, ez pedig az egyik oka lehet annak is, amiért hosszabb életűek a kicsinyeket egyedül felnevelő nőstényeknél. A sok baleset oka az, hogy az autókat észlelve ugyanolyan védekezési stratégiát vetnek be, mint egy állat támadásakor: megállnak és összegömbölyödnek, ám az úton ez a végzetüket jelenti.

A rekord nagyszerű, mivel azt bizonyítja, hogy igen hosszú életet is élhet a vadonban egy sün. Mivel a sünök száma is csökken kontinensünkön, mindenképp reménykeltően jó hír ez a rekord.

Hazánkban nem az európai sün, hanem a keleti sün (Erinaceus roumanicus) a honos faj, de lényegi különbség nincs köztük, hasonló veszélyek leselkednek a mi kis tüskés hátú barátainkra is.