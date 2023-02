Őslakos tudás segítheti a koalák túlélését

Forrás: University of the Sunshine Coast / Ashita

A Scimex tudományos hírportál ismertette azt a közös kutatást, amelyben az ausztrál Sunshine Coast Egyetem, a WWF Australia, és a Quandamooka Yoolooburrabee őslakos szervezet végzett. A kutatás során a legmodernebb technológiát ötvözték az őslakos tudással annak érdekében, hogy a koalák számára biztonságos élőhelyet tudjanak kialakítani.

Az úgynevezett kultúrán alapuló égetés során a modern kori, konkrét kármegelőző égetéseknél is gyengédebb módon bánnak a tájjal, és csak a kis mennyiségben felhalmozott száraz növényi részeket égetik el, lokális felügyelettel. Ezek során nem alakul ki a nagy tüzekre jellemző magas hőmérséklet, és nem sérülnek meg az élő, nedvességgel teli növények – a száraz avar és kisebb, könnyen lángra kapó gallyak viszont maradéktalanul elégnek. Kiválóan kontrollálható e tüzekkel a növényvilág megújulása is, a megfelelő időben végzett kultúrán alapuló égetéssel fenntartható az élővilág egészsége, s még a inváziós fajok visszaszorításában is segít. A 2019/20-as gigantikus tűzvészek során kiderült, mennyire sok koala sérül meg és pusztul el, ezért mindent meg kell tenni azért, hogy a jövőben hasonló esemény ne következhessen be.

Az őslakosok több tízezer éve gyakorolták azt az égetési típust, amely megelőzte a nagy, tomboló, az élővilágot megsemmisítő tűzvészek kialakulását. Az őslakosok háttérbe szorításával majdnem elveszett ez a tudás, ám ma szerencsére egyre több helyen újra alkalmazzák. Forrás: University of the Sunshine Coast / Ashita

Ezt az őslakos tudást vették alapul a kutatás során is, amelyben a Brisbane-közeli North Sandbroke-szigeten végeztek felmérést. A sziget őslakos kezelői, tulajdonosai az egyetem szakembereinek irányítása alatt végezték el a kísérletet. Megvizsgálják a sziget koalaállományát a kísérlet előtt és után, drónokról követik az állatkák viselkedését, illetve az ürülékük elemzésével kiderítettek olyan részleteket is, hogy vajon stresszeli-e őket az égetés.

E sziget koalái különlegesek, eddig elkerülte őket a kontinensen élő állományt sújtó chlamydia-fertőzés is, ég genetikailag is különböznek kissé a többiektől, igen jó egészségnek örvendő populációról van szó.

Az égetést egyszerre csak kis területeken végzik, igen szigorú felügyelet mellett (még állatorvosok is készenlétben állnak, de eddig nem volt szükség a beavatkozásukra). A kétéves kísérlet még zajlik, és az eddigi eredmények kecsegtetőek. A szakemberek ezek alapján abban bíznak, hogy a koalák élőhelyeinek egészén be lehet majd újra vezetni azt a gyakorlatot, amellyel sok tízezer éven át karbantartotta az őslakosság az erdőket és képes volt megelőzni a hatalmas, megállíthatatlanul pusztító tüzeket.