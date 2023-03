Betiltják a léggömböket egy kaliforniai városban

Akár 500 dolláros bírságra is számíthat 2024-től az, aki Laguna Beach településén, nyilvános eseményen vagy nyilvános helyszínen léggömböt árul, tart vagy ereget, függetlenül attól, hogy mivel van töltve a lufi. A magánterületeken továbbra is használhatnak léggömböt a város lakói, számolt be a Smithsonian Magazine.

A léggömbök nemcsak a környezetre, az állatvilágra nézve jelentenek súlyos veszélyt, hanem okoztak már tüzet is, mivel a mylarból készült ballonok a vezetékekre tekeredve rövidzárlatot okoznak. 2027-től Kaliforniában egyébként is csak olyan anyagokból készült ballont árulhatnak, amely elektromosan nem vezetőképes, így nem okozhat tüzet a katasztrofális erdőtüzeknek gyakran helyszínt adó államban.

A zizegős fém fóliából készült mylar ballonok a villanyvezetékekre akadva tüzet is okoztak már nem egy esetben. Forrás: Pixabay

Egy virginiai partszakaszon az elmúlt 5 év alatt több ezer léggömböt és léggömb-darabot gyűjtöttek össze, ez a legkönnyebben elkerülhető tengerparti szennyező forrás (tegyük hozzá, ez nem csak a tengerpartokra igaz). A tengerpartokon a tengeri madarak, emlősök és teknősök egyaránt áldozatává válna a lufik maradványainak.

A léggömbök szemétként végzik, és az a jobbik eset, ha csupán így, hisz akkor legalább össze tudják gyűjteni őket (általában nem ugyanazok fáradoznak ezen, akik eregetik őket). Azonban rengeteg esetben a vadállatok sajnos életükkel fizetnek az ember szórakozásáért, hiszen akár belegabalyodnak a ballonok zsinegébe, akár megeszik a ballon anyagát, mindkét eset végzetes lehet.

Erdőben heverő léggömbbel itthon is gyakran találkozhat a kiránduló… Forrás: Wikimedia Commons

Természetesen a léggömbipar, a partiellátó cégek tiltakoznak a szigorú intézkedések ellen, és úgy vélik, a vásárlóik jobb tájékoztatása hatékonyabb lenne a betiltásnál. Ezt azonban az eddigi évtizedek során is megtehették volna, és úgy tűnik, eddig valamiért nem jutott eszükbe.