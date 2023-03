Magas hegyvidékről érkező, hazánkban telelő madár

Így volt ez a csókakői várnál 2021-ben telelő példánnyal is, melyhez türelemmel akár néhány méternyire is közel lehetett kerülni. A madarász, aki először felfigyelt a ritka madárvendégekre, eleinte még két havasi szürkebegyet látott, de mire én is eljutottam ide, már csak egy példány volt. Sajnos nagy esély van rá, hogy a másikat a várban sok időt töltő házi macska falta fel. Érzékeny, de kikerülhetetlen téma, hogy a felelőtlenül tartott házi kedvencek óriási természetvédelmi problémákat okoznak, a madarakon kívül sok más állatot is elpusztítanak. De térjünk vissza a szürkebegyekhez: a csókakői madár ezt a helyet választotta telelőhelyéül, rendszeresen meg lehetett találni a várudvar különböző pontjain, vagy a várfal kiugró részein.

Havasi szürkebegy Forrás: Pribéli Levente

A havasi szürkebegy mozgása kissé egérszerű, ha megindul, fürgén szalad a talajon és könnyed ugrásokkal közlekedik a sziklákon vagy – ahogy néhányszor Csókakőn megfigyeltem – akár lépcsőfokokon. Egyébként erőteljes röptű, viszonylag testes madár. Nagyobb a hazánkban sokkal gyakoribb erdei szürkebegynél (Prunella modularis). Utóbbi faj Magyarországon kis számban fészkel, de a tavaszi és őszi időszakban sok vonul át az országon; rövid távú vonuló, de át is telelhet. A havasi szürkebegy kizárólag téli vendég nálunk, magashegységek sziklás élőhelyein költ.

Kedveli a gyommagvakban gazdag peremeket, kőbányák és várudvarok gyomosabb foltjait. Forrás: Pribéli Levente

A vakarózás valóságos mutatvány: a szürkebegy a bal lábával a szárnya alatt átnyúlva vakarja meg a teste jobb oldalát. Forrás: Pribéli Levente



A videón egy tollászkodó havasi szürkebegy látható

Március végéig az ország számos pontján észlelhetők telelő egyedek, többek között a budaörsi kopárokon, a budapesti Apáthy-sziklán, Dobán, Tapolcán is évről évre felbukkan.