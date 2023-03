Malacvisítás a nádasból, de nem malac volt ott

Télen pedig a meleg vizű kifolyók, források mentén is hallható e különleges hang. A hang gazdája nem más, mint a rejtett életet élő guvat (Rallus aquaticus). Veszprém megyében, Hosztót határában található egy különleges forrás, ahol a legnagyobb hidegek idején is a 30 Celsius-fokos feltörő víznek köszönhetően párába burkolózik a táj, számos madárnak téli menedéket nyújtva. Számos olyan madárfaj telel itt, amely egyébként vonulók, kihasználva azonban a természet adta előnyöket, itt áttelelnek.

E különleges élőhely az ornitológusok számára is sok érdekességet tartogat, hiszen nem csak guvat, hanem a hazánkban szórványosan előforduló kis sárszalonka, áttelő vízityúkok, olykor csilpcsalpfüzikék, havasi pityerek is megjelennek.

Az emberfiának nem kell más tennie, mint jó meleg ruhát ölteni, és egy ilyen forrás környékét bejárni, az élmény biztos nem nem marad el. Ha a guvatot felzavarjuk, tovarepül. A felvételünkön látható madár egy nagyon hideg januári napon, a lábán jégkoloncokat hordozott és szemmel láthatóan így is vígan táplálkozott.

Guvat Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Ősszel pedig a lecsapolt halastavak mentén, nincs más teendőnk ha guvatlesre indulunk, mint hajnalban a nádszegélyben egy kényelmes fatuskót kiválasztunk, és erre lecsücsülve várakozunk. A guvat előszeretettel tartózkodik ugyanis a lecsapolt tó nádasának a szegélyében, ahol kisebb halak, rovarok, férgek után kutat. A hazai költőállomány nagyobb része azonban a Földközi-tenger térségében telel.

Magyarországon védett madárfaj, természetvédelmi értéke 50 000 forint.