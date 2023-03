Kihaltnak vélt növényt találtak Japánban

Forrás: University of Kobe

Magyar neve ugyan nincsen, azonban rendkívül kifejező az angol neve – tündérlámpás – annak a Thismia nemzetségnek, amelynek egy kihaltnak hitt képviselője került elő. E növények felhagytak a fotoszintézissel, és gyökérkapcsolt gombák segítségével más növények tápanyagait használják saját fejlődésükre. Világszerte mintegy 90 fajuk ismert, és a föld feletti virágaik egészen aprócskák, néhány milliméteresek, 1-2 centisek mindenestől. Elterjedési területük Kelet- és Délkelet-Ázsia, Ausztrália és Óceánia egy része, valamint Észak-Amerika.

A japán Kóbe városában 1992-ben fedezték fel a Thismia kobensis nevű faját egyetlen egy helyszínen, azonban ott egy ipari létesítmény építése miatt az élőhely megsemmisült, s ezzel a fajt, egészen mostanáig kihaltnak hitték. Nemrégiben azonban a Kóbei Egyetem szakembere, Kendzsi Szuecugu és kollégái egy innen 30 kilométerre lévő másik helyszínen ismét rábukkantak e különleges tündérlámpásra, hosszú évek kereső munkáját követően. A felfedezésről, és az ezt követő vizsgálatokról a Phytotaxa szakfolyóiratban számoltak be.

Thismia kobensis az újonnan felfedezett élőhelyen. A virágok melletti mérce fél centis, így maguk a virágok se nagyobban egy centisnél. Forrás: Phytotaxa

A felfedezésnek köszönhetően végre tisztességesen megvizsgálhatták a virágot, amelynek eddig csak egy hiányos múzeum példánya állt rendelkezésre, így most teljes leírása születhetett, és összehasonlíthatták más rokon fajokkal is. Ennek segítségével sikerült felállítani a nemzetség leszármazási fáját is.

Thismia kobensis (felül) és közeli rokona, ám tőle jól megkülönböztethető jegyeket mutató Thismia huangii (alul) Forrás: University of Kobe

A felfedezés egyúttal e növénynemzetség legészakibb ázsiai előfordulását is jelenti, és azt is tisztázhatják a szakemberek, hogy az egyetlen észak-amerikai tündérlámpás, a Thismia americana vajon hogyan juthatott a kontinensre. Ehhez az kellett, hogy kiderülhessen: az amerikai fajnak nem egy ausztrál rokon a legközelebbi rokona, hanem a Kóbe közeli, újra felfedezett faj! A kutatók szerint a tündérlámpás is a Bering-földhídon keresztül juthatott át Amerikába, ottani egyetlen ismert élőhelyére.

Az amerikai kontinens egyetlen tündérlámpása a Bering-földhídon át juthatott élőhelyére, legközelebbi rokna pedig a kóbei virágfák volt. Forrás: University of Kobe

A tündérlámpások elképesztően nehezen megtalálható növények, csak igen rövid ideig látható a talajból kiemelkedő, ám gyakran a nedves avarban megbúvó aprócska viráguk. A japán növényfaj jelenleg egy alig szobányi területen él és csak 20 egyedét sikerült a kutatóknak beazonosítani, így súlyosan veszélyeztetett lehet a természetvédelmi besorolása. E gombákra támaszkodó növényeket mesterségesen nem nagyon lehet fenntartani, így valószínűleg kizárólag természetes élőhelyükön van esély a megóvásukra. Ennek ellenére a kutatók úgy vélik, a hasonló életmódú orchideákkal tapasztalatokat szerző botanikus kertek esetleg próbálkozhatnának a mesterséges szaporításukkal.