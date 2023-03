Forrás: Massimo Piacentino/REDA&CO/Universal Images Group via Getty Images)

Michael Abrams amerikai biológus, a pasadenai Caltech egyetem munkatársa arra számított, hogy kísérleti alanya, egy fiatal fülesmedúza (Aurelia aurita) is így tesz majd, miután a kutató eltávolította két karját. Ám kollégái egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy Abrams lelkesen kiabál: „Ezt nem hiszem el! Gyertek, nézzétek meg ti is!” A fülesmedúza ugyanis nem újranövesztette hiányzó karjait, hanem a maradék hatot rendezte át ügyesen úgy, hogy azok egymástól azonos távolságban sorakozzanak olvasható az Amerikai Egyesült Államok leghíresebb közszolgálati rádiójának oldalán.

A fülesmedúza mozgás- és táplálkozásmódja okán is rá van utalva arra, hogy teste szimmetrikus legyen. Abrams állata izmaival addig tolta-vonta megmaradt karjait, amíg azok egymástól egyenletes távolságba rendeződtek. A most első alkalommal megfigyelt jelenséget a kutatók szimmetrizációnak nevezték el.