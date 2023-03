Észak-Amerika medvéje

Forrás: Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Szürkemedvének is nevezik; a grizzly valójában az Európában honos barnamedve alkatra, színre, fizimiskára kicsit más változata, pontosabban: észak-amerikai alfaja. Ereje irtózatos: ha húsra támad gusztusa, megöli és kilométereken át vonszolja a nála is mázsákkal nehezebb bölényt. Ráadásul rövid távon elképesztően gyors, a vágtató lóval is fölveszi a versenyt. Mégsem mondható veszedelmes ragadozónak, vérszomjas fenevadnak. Kerüli a bajt, magányosan kószál, és mindenféle táplálék megfelel neki – a lényeg, hogy sok legyen belőle. Ősszel már napi 40 kilót fal, és 1 kilóval gyarapítja zsírraktárát. Energiatakarékos álmát tél elején kezdi maga ásta odújában; testhőmérséklete jó 10 fokkal csökken, szívműködése lassul.