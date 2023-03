Újabb bizonyíték: a mesterséges zátonyok igen gazdag élővilágúak

1941-ben egy német repülőgép süllyesztette el a Vörös-tengeren az SS Thistlegorm nevű brit teherhajót, amely azóta is a tenger mélyén pihen, a roncsot még Jacques Cousteau fedezte fel, 1955-ben, s kedvelt célpontja a búvároknak.

A hajó maradványait 8 éven át rendszeresen figyelték civil kutatók, vagyis ez esetben a Vörös-tengeren búvárkodók segítségével meghatározott paraméterek alapján felmérték a körülötte, rajta-benne található élővilágot. A PLOS One folyóiratban pedig most ennek a hosszú távú felmérésnek az eredményeit tette közzé az olasz kutatócsoport.

A népszerű üdülőhely Sharm El Sheiktől hajón 70 kilométerre, a Szuezi-öböl bejáratánál, homokos fenekű területen, 30 méteres mélységben található roncs olyan helyen van, ahol a közelben természetes zátonyok is találhatóak. A hajón utánpótlás felszerelést szállítottak volna a brit csapatoknak, fegyverek, járművek is vannak a fedélzeten, mára azonban birtokba vette az élővilág. Ezt elősegítette a roncs elhelyezkedése (a hajó orra csak 15 méterrel van a felszín alatt), és kissé hidegebb vízben található, mint a partközeli zátonyok. Ez az alacsonyabb hőmérséklet a tengervíz felmelegedése során plusz menedéket jelenthet a zátonylakó élővilágnak, amely már most küzd a klímaváltozással.

A kutatás során 72 állatfajt figyeltek és számláltak meg a búvárok az évek során, e fajok olyanok, amelyek a környező természetes zátonyokon is élnek. Nemcsak a fajok számát, hanem számos faj esetében azok gyakoriságát is jelezték. Bár évente változott, hogy hány állat volt jelen a roncson, ez a változás nem jelentett sem általános csökkenést vagy növekedést, összességében 71 fajt találtak meg a búvárok minden évben, egyedül az ördögrája volt, amelyik nem minden évben bukkant fel.

Rakomány az elsüllyedt teherhajón – az élőlények számára a sok kis zug mind búvóhelyet jelent. Forrás: Wikimdia Commons

Az eredmények azt mutatták, hogy a hajóroncs életközössége ugyanolyan sokszínű, mint a környező természetes zátonyoké. Világszerte számtalan elsüllyedt, elsüllyesztett hadihajó szolgálja ma már a tenger élőlényeit, s ezek a hajók a bonyolult felépítésük miatt különösen jó mesterséges zátonyoknak bizonyultak. (Vannak a világon olyan mesterséges zátonyok, amelyek több halfajnak adnak otthont, mint a közeli természetes zátonyok!)

Az SS Thistlegorm esetében is beigazolódott az, hogy kiváló élőhelyként szolgált az állatok számára. Ez volt az első olyan felmérés egy mesterséges zátonynál, amely 5 évnél tovább tartott, s ezzel alkalmas volt az összehasonlításokra.