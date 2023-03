Vízágyúzó kagylók

Egy angol vezetésű nemzetközi kutatócsoport figyelte meg a vizek szennyeződése miatt mára igen ritkává vált vízi állatot, miközben az nagy erővel vízsugarat spriccelt ki, az Ecology folyóiratban közzé tettek alapján.

A nőstény kagylók tavasszal a vízfolyás pereménél rögzítették magukat, majd félig kiemelkedve a vízből kb. 1 méter távolságba jutó vízsugarat spricceltek ki rendszeresen, egy-egy ilyen vízágyúzó ciklus 3-6 órán át tartott. Soha korábban nem láttak még eddig ilyesmit, egyetlen más kagyló esetében sem. Vajon mi történhet? Korábban, anekdoták szóltak e viselkedésről, és azt gondolták, az ürülékétől szabadul meg e módon a kagyló. A valóság azonban egész más!

A tompa folyamkagyló (Unio crassus) különös módon szaporodik. A kagyló lárvái (más édesvízi kagylókéhoz hasonlóan) halak kopoltyúiba kapaszkodnak, és parazitaként a halból táplálkozva növekednek, majd apró kagylókként leválnak róluk. Azonban csak kevés hal válhat e faj esetében a kis kagylólárvák gazdaállatává, ilyen például a fürge cselle és a domolykó.

A kutatók egy lengyel folyónál figyelték meg az eseményt, s egyúttal hat esetben be is gyűjtötték a kagylók által kispriccelt vizet. Ezek vizsgálatából beigazolódott, hogy életképes kagylólárvák vannak bennük

A kispriccelt vízsugárral a nőstény kagyló két dolgot tesz: az utódai számára lehetséges alanyokat kerít, mivel a vízbe hulló vízsugár valamiért vonzó a gazda halfajok számára, másrészt, mivel a vízsugárban maguk a lárvák is benne vannak, és így odaspricceli őket a kagylómama, ahol nagyobb esélyük van gazdaállatot találni a növekedésükhöz. Azzal, ha a levegőbe spricceli ki őket, messzebbre jutnak, mint akkor, ha a vízbe spriccelné.

Ez a szaporodási módszer és viselkedés azt is megmagyarázza, miért is oly ritka ma a tompa folyamkagyló: azzal, hogy kimászik a partra a nőstény kagyló, számos veszélynek teszi ki magát akár a vízjárás miatt, akár az olyan ragadozók miatt, mint a nyérc, amely örömmel elfogyasztja az így könnyen hozzáférhető kagylót. Emellett nem elhanyagolható az sem, hogy csak egy maréknyi halfaj válhat a lárvák gazdaállatává.