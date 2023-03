Vizeink tisztaságáért

A víz világnapját 1993-tól fogva ünnepeljük, bár ez esetben kevésbé lehet ünnepinek nevezni a világnap okát. Habár itthon még csak kevesen veszik észre, de a világ ivóvízkészletei nem végtelenek. Rengetegen nem jutnak még ma sem tiszta ivóvízhez, és a klímaváltozással ez a probléma csak nőni fog.

A helyzet részben abból adódik, hogy az édesvizeket hagyjuk elszennyeződni, és abból, hogy igen pazarlóan bánunk e kincsünkkel. 2015-ben született egy elhatározás a fenntartható fejlődési célok közepette, amely szerint 2030-ra mindenkinek hozzá kell jutnia a szükséges tiszta ivóvízhez és megfelelő szennyvízkezeléshez. Úgy tűnik azonban nagyon le vagyunk maradva e vállalással, iskolák, egészségügyi központok, üzletek sokasága, emberek milliárdjai híján vannak e lehetőségeknek.

A mosogatás nem mindenkinek jelenti azt, hogy bepakolja a koszos edényeket a mosogatógépbe. Forrás: Pixabay

A helyzet javítását szolgálja a 2023-ban közel öt évtized után tartandó ENSZ vízügyi konferencia, amely a víz világnapján nyílik New Yorkban. Nem kell azonban az ENSZ-hez fordulnunk azért, hogy magunk is tehessünk valamit a probléma ellen!

Példaként egy régi mesével illusztrálták a helyzetet: „Egy nap tűz ütött ki az erdőben. Minden állat menekült, és a saját életét mentette. A tűz szélén megálltak, és rémülten, tehetetlenül nézték a lángokat. Fejük fölött egy kolibri repült a tűzhöz oda és vissza, megállás nélkül. A nagyobb állatok csodálkoztak és megkérdezték a kolibrit: hát te meg mit csinálsz? A tóhoz repülök vízért, hogy segítsek eloltani a tüzet, válaszolta a kismadár. Az állatok kinevették, és azt mondták: ez ostobaság, nem vagy képes egyedül megfékezni a lángokat! A kolibri így válaszolt: lehet, de amit tudok, azt megteszem."

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy takarékoskodjunk a vízzel, ne folyassuk a csapot feleslegesen, például fogmosáskor, és zuhanyzáskor is csak addig, míg szükséges. Ne szennyezzük a vizet azzal, hogy a lefolyóba borítjuk a vegyszermaradékot, gyógyszermaradékot, élelmiszer-hulladékot, vagy más, nem vízbe való szennyező anyagot. Igyekezzünk olyan táplálékot fogyasztani, amelynek előállításához kevesebb vízre volt szükség (ne feledjük, a csomagolás előállítása is rendkívül vízigényes). Ügyeljünk a természetes vizek tisztaságára, akár úgy is, hogy önkéntesként szemetet gyűjtünk a folyók, patakok partjain. Óvjuk a természetet, hisz a természet segít megelőzni vagy épp megfogni az áradásokat. Ne feledjük azt sem, hogy a víz nem csak a miénk, hanem számtalan más élőlény is osztozik rajta.

Rengeteg embertársunk tesz meg naponta nagy távolságokat azért, hogy ivóvizet vigyen haza a családjának. Forrás: Pixabay

Az ENSZ jelszava: Légy te a változás, és tedd jobbá a világot! A víz világnapján itthon is számos program közül választhatnak az érdeklődők, ezekről egy interaktív térképen találhatunk információt.