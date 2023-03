Stresszevő gyíkok

Colorado államban él egy különös, szűznemzéssel szaporodó (vagyis csak nőstényekből álló) gyíkfaj, az Aspidoscelis neotesselatus, amelynek élőhelye meglehetősen szűkre szabott, és ebben bennfoglaltatik egy katonai légibázis is. Míg általánosságban elmondható, hogy a katonai területek élővilága sokkal védettebb a civil területekénél amiatt, hogy korlátozott az emberi jelenlét, bár ez nem minden esetben fedi egészen a valóságot. E gyík például a bázis feletti katonai repülőgépek, helikopterek zajhatásának is ki vannak téve, de nem volt ismert, mennyire zavaró számukra e zaj.

Egy 2021-es felmérés során, amelyről most számolt be a Frontiers in Amphibian and Reptile Science szakfolyóirat, amellett, hogy megvizsgálták az állatok méretét és egészségi állapotát, megmérték számos olyan jelzőanyag szintjét is, amely a stresszel és az anyagcserével függ össze. A kutatási eredményt a kiadóvállalat ismertette.

A kutatást a szakemberek a hadsereggel összehangoltan végezték, és a mérések egyes szakaszait akkorra időzítették, amikor a területen nagy zajhatású átrepülések voltak. Az átrepülések után néhány perccel megvizsgált gyíkok vérmintái hirtelen megemelkedett stresszről árulkodtak, de ez igazán nem volt meglepő eredmény. Különösen azoknak a gyíkoknak a stresszhormon-szintje volt magas, amelyek testében már tojások fejlődtek, és annál magasabb volt ez a mennyiség, minél több tojása volt az adott gyíknak.

Kiderült azonban az is, hogy a gyíkok a repülések ideje alatt kevesebb időt töltöttek helyváltoztatással, és többet falatozással. A kutatók elmondták, hogy a megemelkedő stresszhormon-szint azzal is együtt jár, hogy az állat több energiatartalékát mozgósítja, és a stresszevéssel ezt igyekszik aztán pótolni.

A kutatás eredményét felhasználhatja a katonai bázis vezetése is, a szakemberek javaslatai alapján úgy például, hogy a repülések során kimondottan elkerülik azokat a területeket, ahol a gyíkok nagy egyedszámban élnek.