Az elefántok szagokkal is kommunikálnak

A társas életmódú, közösségekben élő állatok esetében a látás, a hangok világa és az illatanyagok egyaránt hozzájárulnak a közösség fenntartásához. A Queenslandi Egyetem számolt be arról az új felfedezésről, amelyben a nagyon erős társas kötődésekkel rendelkező afrikai elefántok illatanyag-kommunikációját tárták fel, a kutatásról a Scientific Reports folyóiratban számoltak be. Az eredmények szerint a szaganyagok az állatok korát, nemét, szaporodási helyzetét, valamint a rokoni szálait is megmutatták.

A kutatók Malawiban élő elefántokat vizsgáltak, elefántcsaládok védett területre való áttelepítése során. Ekkor minden egyes állatot megvizsgáltak, megmértek és a 113 állat különféle mirigyeit, vizeletét, ürülékét, illetve DNS-ét felmérve meghatározták a családi kötelékeket.

„Számos illatanyag egy-egy csoport egészére jellemző volt, mások pedig egyénenként változtak” – mondta el Louw Hoffmann professzor, a kutatás egyik vezetője. Hozzátette, hogy az elefántok mindig megismerik testvéreiket, akkor is ha hosszú évek óta nem találkoztak, és velük nem párzanak semmilyen esetben sem. Egy-egy idegen elefántot annak különböző illatai alapján azonosítanak, s veszik észre, ha a közelükben tartózkodik. Kiderült, hogy az illatok alapján figyelik mind a csoportjuk tagjai, mind a családon kívüli, idegen elefántok jelenlétét is. A kutatók úgy vélik, hogy az elefántoknál megszokott, a fül lengetésével járó köszönés azért alakult ki, mert így terelik egymás felé egyedi illatanyagaikat.

A professzor szerint az elefántok nemcsak megismerik a különféle egyedek szagát, hanem azt hosszú távú memóriájukban el is raktározzák. „Egyes vizsgált állatokat fogságban neveltek fel, és az első dolog, amit megtanítottak nekik, hogy leemeljék a turisták sapkáit és megszaglásszák azokat. Amikor ugyanaz a turista órákkal később visszajött, már megismerték, s tudták a sapka kihez is tartozik” – mesélte a professzor.

A szakemberek szerint rengeteg dolog kiszimatolására is be lehetne tanítani az elefántokat.