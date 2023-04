Lakossági természetlesre hív az MME

Azoknak, akik csatlakoznak a programhoz, nincs más teendőjük, mint megfigyelni a kertben vagy a közeli parkban látható madarakat, gyakoribb kétéltűeket, hüllőket, lepkéket és emlősöket, majd megfigyeléseiket beküldeni – emelik ki a közleményben.

Mint írják, a Tavaszi természetlesben résztvevők – a Téli madárles 30 perces megfigyelési időszakától eltérően – a nap folyamán bármikor tölthetnek fel adatot, valamint a tavaszi időszak miatt a madarak esetén viselkedési adatokat is fel lehet tölteni, ha egy adott madárfaj párba áll, fészket épít, fiókát etet vagy ha elpusztult madarat találunk.

Az MME hangsúlyozza, hogy a téli madárleshez hasonlóan a leggyakoribb fajok meghatározását a mobiltelefonos applikáción belüli mini határozó segíti, ami az egyes fajok kártyájára való dupla koppintással hívható elő.



Mint írják, az adatgyűjtő felület Android és iOS rendszeren, egy Turdus nevű mobil applikáción és a termeszetlesen.mme.hu oldalon keresztül is elérhető, amelyek azonnal rögzítik a bevitt adatokat. Az applikáció használatához videós segédlet is készül.

Az EU LIFE Nature alapja által a Közösen a természetért című pályázat keretében támogatott Tavaszi természetles csak egyike az MME új, TermészetLesen elnevezésű programjának, amelynek célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak és más állatok megfigyelésébe. A tavaszi akció mellett párhuzamosan fut a Gólyales és áprilisban indul a Fecskeles is.