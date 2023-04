Megérkezett 2023 első nyaktekercse

Sokan nem is gondolnák, hogy a harkályokkal rokon madár. Hazánkban általában április első heteiben érkezik meg afrikai szállásáról. Rejtve mozog a leginkább fakéreg színéhez hasonlítható jószág, így leggyakrabban a folyamatos „ki-ki-ki” kiáltása fedi fel csak a kilétét. A kertek végében március közepén már nagyban virágzik a salátaboglárka, turbolya illatú az akácos alja, a hatalmas körtefáról pedig naphosszat szólogat a nyaktekercs (Jynx torquilla).

Nyaktekercs Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Varga Ferenc, sajnos már elhunyt ornithológus figyelte meg a Karancs-Medves hegység erdeiben az odút készítő nyaktekercset, általában harkályok már kész odúinak az aljában, vagy pedig pudvás, kevésbé kemény fában, mint a nyár vagy fűz vájja odúját. Kertekben, nagyobb parkokban mesterséges fészkelőodút is elfoglalhat, bár ez ritkaság számba megy.

Fiókáit gyakran hangyák bábjaival eteti, igen muris látvány a hangyabábbal tömött csőrrel odúhoz érkező nyaktekercs pár. A bábokat, hangyatojásokat a hosszú, kiölthető nyelvével szedi össze a kéregrepedésekből. Fészekalja 7-12 hófehér tojásból áll, fészeképítő anyagot nem használ, így a puszta aljzatra rakja tojásait az odúba.

Ősszel minden évben rájár a kertünkben érő bodzára is. Így neki és a poszátáknak hagyjuk e gyümölcsöt. Van egy érdekes tulajdonságuk a cseperedő fiókáknak: mikor az egyik gyűrűzés alkalmával kézbe vettük őket, a fejüket gyakran leejtették vagy teljesen kicsavarták a nyakukat, szinte halott madár látszatát keltve, nos innen ered az elnevezése is.



Érdekesség, hogy ha egy szőrmés ragadozó érkezik egy nyaktekercs által lakott odúhoz, akkor a fiókák sziszegő hangot hallatnak, mintha sikló lakozna odabent, így riasztva el a betolakodót. A természet csodálatos védekező mechanizmusa e jelenség a fajfennmaradás érdekében.

Népi elnevezése a jajgató madár, tekerítő, sziszegő madár, nyaktekerítő.

Védett madár, természetvédelmi érteke 50 ezer forint.