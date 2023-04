Ürgeállomány a repülőtéren

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén, a futópályák, gurulóutak, parkolók, állóhelyek és hangárak közötti nagy kiterjedésű gyepen Magyarország egyik legjelentősebb ürgeállománya él – olvasható a közleményben.

Mint felidézték, az ürgéket néhány évtizede még mezőgazdasági kártevőként tartották számon, minden leadott ürgefarok után pénzjutalom járt. A világállományhoz hasonlóan a magyarországi állomány is az alkalmas élőhelyfoltok számának drasztikus csökkenésével erősen visszaszorult, ezért a fajt 1982-ben védetté nyilvánították. A megmaradt élőhelyfoltok csökkenése mellett problémát jelent azok egyre erősebb elszigetelődése is, ma már ezek az élőhelyfoltok szinte kizárólag önálló, egymással nem kapcsolatban álló ürgepopulációk.

Hozzátették: az 1980-as évektől áttelepítési programok indultak Magyarországon, amelyeket számos esetben uniós finanszírozású természetvédelmi pályázatok keretei közt végeztek, 2018-tól pedig összehangolják az ürgetelepítési programokat.

A hazai ürgeállomány további aggasztó csökkenése miatt 2012-ben a faj fokozottan védett jogi státuszt kapott Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 ezer forint.

A Herman Ottó Intézet közleményében hangsúlyozta: a Budapest Airport számára kiemelten fontos a repülőtér területén megtalálható állatok védelme, a biodiverzitás megóvása a vadon élő állatokkal való ütközések megelőzésére és mérséklésére összpontosít. A budapesti repülőtér üzemeltetője a madarak és a vadon élő állatok védelmét a Madár- és Vadvédekezési Kézikönyvvel összhangban szabályozza.

Az április 3-ai, nagy területre kiterjedő ürgefelmérés során a szakemberek alaposabb képet fognak kapni a repülőtér ürgeállományának térbeli eloszlásáról. A felmérésben részt vesznek a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. természetvédelmi szakemberei is, akik az Agrárminisztériummal közösen működtetett Vadonleső Programban – 17 másik védett állat- és növényfajjal együtt – az országos ürgeelterjedést és bizonyos veszélyeztető tényezőinek adatait gyűjtik önkéntesek aktív közreműködésével, immáron közel másfél évtizede. A felméréssel jelentős adatállománnyal bővíthetik az adatbázist, hiszen a helyszínről eddig kevés adattal rendelkeztek.

Közölték azt is, hogy a felmérés szükséges előfeltétele és adatforrása a szintén április első felére tervezett áttelepítési akciónak is, erre azért van szükség, mert a repülőtér egyes gurulóútjait, illetve előtereket repülésbiztonsági előírások miatt néhány méterrel ki kell szélesíteni, a felújítással érintett területeken pedig ürgék is élhetnek. A szélesítésre azonban a magyar jogszabályok szerint csak az ott élő ürgék kitelepítése után kerülhet sor.

A befogott ürgék a repülőtéren belül távolabb kijelölt, biztonságosabb, csenkesz dominálta gyepterületen kapnak új otthont.