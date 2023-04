Egy kígyó cigánykerekezve menekül

A Thaiföldtől Szumátráig elterjedt, éjszakai életmódú, jórészt hangyákkal táplálkozó törpekígyó, a Pseudorabdion longiceps, különösen akkor, ha sima felületen van, cigánykerekezve menekül el a veszély elől. A legfeljebb 20 centisre megnövő mütyürke kígyó barnás árnyalatú, ám pikkelyei a szivárvány színeiben pompáznak erős fényben.

2019-ben egy malajziai terepi munka során összetalálkozott néhány kutató a kígyófaj egy példányával, az állatka épp egy úton kelt át, s amikor a kutatók közel léptek hozzá, függőlegesen felgöngyölítette a testét és úgy gurult el, mintha csak cigánykerekezne. A csodálkozó kutatók elkapták a kígyócskát, és sima felületre tették, ahol az számtalan további alkalommal is hasonló módon igyekezett meglépni. A kutatók a Biotropica folyóiratban be is számoltak a különleges találkozásról.

Ez volt az első alkalom, hogy kígyó esetében efféle mozgást dokumentáltak. Tud „cigánykerekezni” például a tobzoska, egy békafaj, de egyáltalában nem elterjedt az állatvilágban ez a mozgási mód. A kutatók szerint a veszélyt jelentő ragadozóit megtévesztheti az állatka ezzel a menekülési módszerrel, illetve az is lehet, hogy mivel így a testének csak egy kis része érintkezik a talajjal, kevesebb szagnyomot hagy maga után, s ezzel biztosítja a hatékonyabb menekülést.

A kutatók szerint könnyen lehet, hogy e törpekígyó rokonai körében elterjedtebb lehet a módszer, ám az apró, rejtett életmódú, így nehezen megfigyelhető állatokról nehéz adatokat gyűjteni.