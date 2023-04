A tigrisek is egyéniségek

A szibériai tigris (Panthera tigris altaica) a legnagyobb termetű macska, a hím akár 3 méteres és 200 kilós is lehet, s szintén rekorder a territóriuma méretével: 2000 négyzetkilométert is ellenőrzése alatt tarthat egy-egy hím. Vadonban legalább 14, fogságban 35 évig élhetnek ezek a fantasztikus nagymacskák. A kölykök 2-3 éves korig anyjukkal maradnak, hogy elsajátítsák a tigrisség minden fortélyát, amire ezen a zord és ritkán lakott környéken szükségük lesz. A macskafélék körében igencsak ritkaság, hogy az apaállat is segít a kölykök nevelésében némi eleséggel. A legszomorúbb dolog, amit elmondhatunk róluk, hogy csak Texas államban 5000 szibériai tigrist tartanak fogságban, miközben az állatnak csupán 500 egyede él a vadonban…

A Royal Society Open Science folyóiratban látott napvilágot az a kutatási eredmény, amelyben a szibériai tigrisek egyéniségét vizsgálta egy nemzetközi csoport. Arra voltak kíváncsiak, hogy a tigrisek besorolhatóak-e az emberhez hasonló személyiségjegyek alapján, és ha igen, ez miként befolyásolja a mindennapi életüket, mint pl. a vadászat.

A kutatók két észak-kínai tigrisvédelmi központban félvad körülmények közt élő szibériai tigrist mértek fel, mintegy 250 állatot vizsgáltak úgy, hogy a gondozóikat, állatorvosaikat kérdőívekben 70 kulcsszó alapján kifaggatták, mi jellemző az egyes tigrisekre. Minden állatról több ember is kitöltötte a kérdőívet. A kulcsszavak olyasmik voltak, mint pl. energikus, vad, toleráns, leleményes, rugalmas, módszeres, kegyetlen. A kitöltött kérdőívek elemzése után arra jutottak, hogy a tigrisek 38 százaléka két fő egyéniségtípusba tartozik: méltóságot sugárzó (ide sorolták a magabiztos, versengő, ambiciózus természetű állatokat) és stabil (ebbe a csoportba tartoztak a gyengéd, őszinte, toleráns, engedelmes tigrisek).

No és miféle következménye volt a tigrisek életére ennek a személyiségnek? A méltóságot sugárzó egyedek összességében egészségesebbek voltak, gyakrabban és sikeresebben párzosodtak, többet vadásztak, és magasabb státuszban is voltak a közösségükben, mint a stabil típusba tartozók. Elképzelhető, hogy a méltóságosabb tigrisek kockázatvállalóbbak is voltak és ez segítette őket a sikerükben.

A kutatók azonban megjegyezték, hogy könnyen lehet, kissé más típusokat találnának sikeresebbnek a teljesen vadon élő tigrispopulációban, azonban annak a valós esélye, hogy a rendkívül óvatos tigriseket valaha is tömegével lehessen a vadonban megfigyelni, gyakorlatilag zéró. Viszont bíznak abban, hogy a felmérésük eredménye segíteni fogja a szibériai tigris megóvását, és azt, hogy jobb életkörülményeket tudjanak nekik biztosítani.