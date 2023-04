A polip csíkjai ujjlenyomatszerűen egyediek

Egy kutatócsoport az Octopus chierchiae fajba tartozó 25 polip életét és kifejlődését követte azok kikelésétől fogva, megfigyelték, miként alakul az állatok jellegzetes mintázata ezen időszak során. A frissen kikelt polipok testén életük ötödik napján kezdett először megjelenni a mintázat, a minta egyedi alkotóelemeit – a sávokat, csíkokat, gyűrűket, pettyeket – a kutatók minden állatkán folyamatosan követték, jó 2 éves korukig, amikor is elpusztultak (ezek a polipok ilyen rövid életűek).

Az a jelű képen már kifejlett polip látható, a b jelűn frissen kikelt, a c jelűn 4 napos – itt már halványan kivehetőek a később kontrasztossá váló csíkjai. Forrás: PLOS One

A PLOS One folyóiratban publikált megfigyelések arra vezettek, hogy a minta akkor is megmaradt, ha az állat színe, vagy a bőre szerkezete átalakult a fejlődése során. A minta olyannyira egyedi volt, hogy nemcsak vizsgálatokkal, hanem puszta ránézésre is meg tudták különböztetni az egyes polipokat a szakemberek. Ezután felkértek egy külsős (a polipokat nem ismerő) csoportot is, hogy próbálják meg beazonosítani az egyes polipegyedeket képek alapján, és még ezek az emberek is 84 százalékos sikerrel jártak.

Az egyes egyedek egyéni mintázatai bejelölve. Forrás: PLOS One

A szakemberek szerint nem kizárt, hogy e polipok a mintázatuk alapján képesek egymást megkülönböztetni is, hisz kiváló a látásuk, remek a memóriájuk is. Ami viszont még fontos: az állatok megfigyelésében is fel lehet használni egyedi mintáik ismeretét.

Ez utóbbinak a tengeri ökoszisztémák, illetve maga a polipfaj életének megismerésében jut hatalmas szerep: ahhoz, hogy kiderüljön például az állat elterjedése vagy szaporodási sikere, meg kell ismerni az egyedeket egy-egy hosszabb időn át végzett megfigyelés-sorozatban. Mivel a polip testén nincsenek olyan kemény régiók, ahova biztonsággal lehetne rögzíteni az egyedek megkülönböztetését szolgáló jelzőcímkéket, így az, ha a mintázat alapján is elkülöníthetőek, kimondottan szerencsés, különösen ennél az alig 4 centis állatkánál.

A kutatók hozzátették, mivel laborban, védett körülmények közt felnevelt állatokat vizsgáltak, az nem kizárt, hogy a természetben a sérülések például valami módon befolyásolják a mintázatukat.