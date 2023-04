Tavaszi túra a Zselicben

Utunkat Szigetváron kezdtük, ahol megpróbáltuk felidézni a vár ostromát, és mivel az erődítmény mai formája nem adja vissza az akkori állapotokat, a hajnali köd jótékony, sejtelmes hatását hívtuk segítségül a mocsárvilágban egykor megtalálható széles falú vár történetének képi aláfestéséhez.

Ezután a barna rétihéják tavaszi akrobatikus repülésében gyönyörködhettünk. Ízelítőt mutatunk be a térség vizes élőhelyeiből, majd útba ejtettük Ibafát, néhány felhagyott kastélyt és meglátogattuk a Bőszénfai Szarvasfarmot.

A piros jelzésen indultunk egy körtúrára, találkoztunk a térség jellegzetes állat és növényfajaival. Felmentünk a Zselici Tájvédelmi Körzet magaslataira, és megnéztük, milyen emlékeket rejtenek az erdők. Találtunk népi vadcsapdát, betyársírt, haranglábat és elhagyott falvak nyomaira is bukkantunk, végül északon a Szennai Skanzenben fejeztük be utunkat.

Készítették: Hegedüs Kinga és Bakó Gábor

