Jól szaporodnak az afrikai királylepkék

Kevésbé ismert, hogy az amerikai földrészen kívül máshol is élnek királylepkék, bár ők egy másik fajba tartoznak. A Danaus crysippus nevű, Afrikától Ázsián át Óceániáig elterjedt fajnak nincs magyar neve sajnos. Van azonban egy különös, Spiroplasma nevű parazita kórokozója, amelynek fertőzése esetén a lerakott petékben lévő hím utódok elpusztulnak, és csak nőstények kelnek ki. Ahol magas a fertőzöttség, abban a populációban meglehetősen ritka a hím lepke.

Egy újonnan, az Ecology and Evolution folyóiratban közzé tett nemzetközi kutatásban, amelyet az Exeteri Egyetem ismertetett, arról számoltak be, hogy egyes helyeken 10 százalék alatti a hímek aránya, ám ennek ellenére a többi hím kemény munkával sikeresen ellátta a nőstények jó részét ivarsejtjeivel. A részint a Dian Fossey Gorilla Alapítvány és a National Geographic Társaság támogatásával végzett ruandai vizsgálatok szerint a nőstények 10-20 százaléka nem párosodik.

Danaus chrysippus párzása Forrás: inaturalist

Bár a hímek száma az év folyamán folyton változik és fluktuál, a nőstények jó részének valahogy mégis sikerül párt találnia. Ugyanez a párzási siker lehet annak is az oka, hogy a hímeket elpusztító parazitának van esélye terjedni. „A dolog iróniája, hogy ha az egész populáció volna fertőzött, nem születnének hímek, és akkor a parazita a lepkékkel együtt kihalna” – mondta Dr. Ian Gordon, a Ruandai Egyetem kutatója. „Tovább kell azonban kutatni, hogy miért nem fertőződik meg minden lepke, és így miért jöhetnek létre hím utódok is.”

A parazita egyelőre Kelet-Afrika egy részére korlátozódik, ahol a széljárásnak köszönhetően számos rovarfaj találkozik. Más lepkék már kialakítottak a hasonló parazitákkal szembeni rezisztenciát, az afrikai királylepkék pedig egyelőre nagy számban vannak jelen és nincsenek veszélyben. A lepkék sorsa az emberével is összefonódik: ha aszály van, a lepkének és az embernek egyaránt nincs élelme. A súlyos aszály nemcsak az emberi társadalmakban váltott ki élelmiszerválságot, hanem a biológiai sokféleségre is negatív hatással volt. A kutatók ezért is bíznak benne, hogy e faj is beléphet az afrikai természetvédelem ikonikus állatai körébe.