Medve és ember konfliktusa

2023 áprilisában egy 26 éves futót marcangolt halálra egy medve az észak-olaszországi Trentinóban. Az állatot befogták, de állatvédő szervezetek nyomására egy közigazgatási bíróság nem engedélyezte a kilövését. A környezetvédelmi minisztérium ezért most azt tervezi, hogy csökkenti a medvepopulációt Olaszországban.

Gilberto Pichetto Fratin miniszter az áttelepítés lehetőségét az után jelentette be, hogy pénteken találkozott Trentino tartomány vezetőjével és környezetvédőkkel – idézte az APA osztrák hírügynökséget a szlovén közszolgálati televízió.

Pichetto Fratin szerint Szlovénia is szóba jöhet az áttelepítésre, mivel a medvék Szlovéniából kerültek Olaszországba.

A JJ4 jelű nőstény medve, amely megtámadta a futót, két olyan medve utódja, amely 2000-ben és 2001-ben került Trentinóba Szlovéniából az EU Life Ursus projektjének részeként.

Szlovéniában azonban már most is nagy a medvepopuláció, a becslések szerint 1100 egyedet tartanak számon, és a hatóságok a következő években 800-ra szeretnék csökkenteni a számukat, és a szlovén természeti erőforrások minisztériuma lehetőséget adott 230 barnamedve elejtésére. Szlovéniában 2017 óta tíz medvetámadást regisztráltak.