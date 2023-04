Mit keresnek a hangyák a bazsarózsa bimbóin?

Az átlag kertészkedő első gondolata az, hogy levéltetveket kereshetnek, hisz a hangyákat virágokon csak tetvek közelében szoktuk látni. Ez esetben azonban egészen más jellegű viszonyról van szó, nem kell aggódni, nincs tetű a bazsarózsán!

A biológiában mutualizmusnak nevezik azt a kapcsolatrendszert, amelyben két élőlény úgy él együtt egymással, hogy az mindkét fél számára előnnyel jár, kiváló példa rá a növények és a gyökereiken élő gombák kapcsolata (mikorrhiza). Ugyanide tartozik a hangyák és a bazsarózsák viszonya is.

A bazsarózsa bimbóinak külső felületén nektártermelő mirigyek találhatóak, ezek a virágon kívüli nektáriumok, szép magyar szóval mézfejtők. Számos növény rendelkezik ilyesmivel, a cél pedig valamilyen rovar odacsábítása. Míg a legtöbb növény a nektárral a beporzóit csalogatja, addig a bazsarózsa, bimbóit más rovaroktól megvédő sereget csábít e mézfejtők termelte édes nedvekkel.

Bazsarózsa bimbója hangyával Forrás: Önök küldték / Kahucz Erzsi

Az itt termelt nektárban is cukrok, aminosavak és különféle további szerves vegyületek találhatóak, pont úgy, ahogy a virágok belsejében. A hangya ezt a nedvet nyalogathatja jutalmul azért, hogy elzavarja a többi – potenciálisan ártalmas – rovart a kinyílni készülő virágról. A védelmet egészen addig biztosítják, míg az így termelt nektár kitart, amint a virágzást követően ez elfogy, dolguk végeztével a hangyák levonulnak a területről. Ez azt is jelenti, hogy a hangyákat nem érdemes elűzni a bazsarózsa virágokról, mivel jó szolgálatot tesznek a növénynek! Számos növény alkalmazza ugyanezt a módszert, leginkább talán a cseresznye levélnyelén lévő kis kinövéseket vehetjük észre – ezek szintén mézfejtők. Az így odacsalt hangyák cserébe a fán rágó hernyókat is eltávolítják. Nemcsak vonzzák a hangyákat a mézfejtőkkel a cseresznyék, de akkorra időzítik, amikor a hernyókártevők támadnának!

Cseresznye levélnyelén kialakult virágon kívüli mézfejtők (a piros göbök), a hernyók ellen védelmet nyújtó hangyazsoldosok fizetségét adják. Forrás: Africa Gomez CC BY NC 4.0

Amíg a kertben senkit se zavarnak e számunkra hívatlan, a bazsarózsa számára azonban nagyon is kívánatos vendégek, addig egy vázába szedett csokor esetén már kellemetlen lehet a hangyák folyamatos masírozása. Amikor vázába szeretnénk rakni egy bazsarózsa vagy pünkösdi rózsa csokrot, először is azokat a virágokat szedjük le, amelyek még nincsenek teljesen kinyílva, de már látszik a szirom színe a bimbó zöld csészelevelei közt, leszedett virágot finoman rázogassuk le. Az ilyen állapotú bimbók a vázában 1-2 napon belül kinyílnak! Emellett a szétfeslőben lévő bimbókat vízzel le is öblíthetjük, így a rajtuk lévő nektárt is lemossuk, ezzel megszűnik a hangyák számára vonzó illat forrása.