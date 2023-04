Világörökségi helyszínt is veszélyeztet a mezőgazdaság

Vándormadarak számára létfontosságú pihenőhely a Sevillától délnyugatra lévő Doñana Nemzeti Park, azonban Andalúzia helyi törvényhozása egy előterjesztésében veszélybe sodorja a létezését. A park tőszomszédságában is egyre jobban gyarapodnak azok a területek, amelyek Spanyolország déli felén már így is hatalmas vízmennyiséget használnak fel: a fóliasátras, öntözött növénytermesztés. Mivel a vízfelhasználás már eddig se fenntartható módon zajlott a régióban, 2022-ben 1000 szakember és tudós, valamint 25 tudományos intézet közösen tett közzé egy nyilatkozatot, melyben felhívták a figyelmet a helyzetre.

A nemzeti parkban igen változatos élőhelyek segítik az állat- és növény világ sokféleségének megőrzését. Forrás: pixabay

Az 54 ezer hektáros nemzeti park különleges helyszín: mocsaras, erdős és homokdűnés terület egyaránt található itt, félmillió vándormadárnak nyújt menedéket, emellett számos veszélyeztetett állat az állandó lakója, mint például az ibériai hiúz, vagy az ibériai sas (Aquila adalberti). A közeli turistalétesítmények, és az elsősorban nagy vízigényű epret és más bogyósokat termelő mezőgazdasági létesítmények már eddig is jelentősen csökkentették a terület víztartalékait. A 2010-től többször visszatérő aszály tovább csökkentette a talajvíz-szintet a térségben, de a park mocsarai és tavai már korábban elkezdtek kiszáradni, amint azt egy friss, a Science of the Total Environment folyóiratban közzé tett tanulmány is részletezi, számolt be a Science.

Flamingók a nemzeti parkban Forrás: pixabay

A konzervatív-populista szélsőjobb támogatottságú új andalúziai törvényjavaslat, amelyet előzetesen 2023. április 12-én elfogadtak, szembemegy egy 2014-ben hozott döntéssel, melyben korlátozták az öntözhető mezőgazdasági területek nagyságát. A javaslat támogatói szerint emiatt nem szenved majd vízhiánytól a park, mivel a farmerek csak a felszíni vizeket használhatják az önözéshez (nem emelhetnek ki a talajvízből), és mintegy 600 gazdálkodó család számára nyújt segítséget.

Ibériai hiúz (Lynx pardinus) Forrás: inaturalist

Azonban a szakemberek nem így vélik: a törvény gyakorlatilag felmenti azokat, akik már korábban illegális kutakat fúrtak az elmúlt években egyre elterjedtebb bogyós gyümölcs termeléshez. 2021-ben az Európai Bíróság határozata kötelezte Spanyolországot arra, hogy óvja meg vizes élőhelyeit a talajvíz kitermeléstől, 2023 februárjában pedig figyelmeztette az Európai Bizottság Andalúziát, hogy ne növelje az öntözhető területek nagyságát.

Nem csak úgy, hobbiból termelik itt sem az epret, hanem azért, hogy például hazánkban is, a helyi szezon előtt már szerepelhessen az üzletek kínálatában, így mi is tehetünk e területek természetvédelméért azzal, hogy nem vásárolunk szezonon kívüli import termékeket.

Májusban önkormányzati választások lesznek Spanyolországban, és sokan úgy vélik, ezzel a törvényjavaslattal a populista erők elnyerik a farmerek támogatását. A helyi törvényhozók igyekeznek mihamarább átvinni a törvényt, ám a szakemberek véleménye szerint ezzel a farmerek se fognak nyerni. Az az egyszerű ok áll a helyzet hátterében, hogy nincs a régióban elegendő víz, így a mezőgazdaság se tud már sokkal többhöz hozzáférni.