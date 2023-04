Különleges élővilága van a csendes-óceáni szemétszigetnek

Egy nemzetközi kutatócsoport nemrégiben a Nature Ecology & Evolution folyóiratban számolt be annak a felmérésnek az eredményéről, amelyben megvizsgálták, miféle élővilága van a szemétszigetnek. A kutatást a Hawaii Egyetem (Manoa) óceán- és földtudományi intézete mutatta be.

A kutatás során a műanyag szemétszigethez kapcsolódó, de eredetileg különféle csoportokhoz tartozó, partközeli életmódokat űző állatokra bukkantak a megvizsgált műanyag 70 százalékán, és úgy találták, több parti fajt hordozott a szemétsziget, mint ahány nyílt óceáni életmódút.

Ianiropsis serricaudis, egy mütyürke rákféle Forrás: WORMS / Lazo-Wasem, E. A. CC BY SA 4.0

„Ez a felfedezés arra utal, hogy a tengeri ökoszisztémák közt sok millió év alatt kialakult biológiai-földrajzi határok gyorsan megváltoznak a szubtrópusi köráramlatokban felhalmozódó műanyag szemét miatt” – mondta Linsey Haram, a kutatás vezetője. A kutatók egy speciális csoportot – FloatEco – hoztak létre, amelynek feladata ezen lebegő életközösségek megismerése több tudományterület szakembereinek a segítségével. E csoport elemzett 105 egyedi műanyag mintát, amiket az Ocean Cleanup szervezet 2018-19-ben gyűjtött be a Csendes-óceán északi felén lévő szubtrópusi köráramlatban.

Diadumene lineata, egy tengerirózsa, amely a szemétsziget egyik lakója. Forrás: inaturalist

A kutatók 37 parti vizekben honos gerinctelent találtak, pont háromszor annyit, mint nyílt vízi életmódút. Ezek nemcsak túléltek a műanyagon, hanem szaporodtak is ott. Meglepően könnyedén meghódították az újonnan érkező úszó tárgyakat – beleértve a kutatók műszereit is. Ezek a tapasztalatok megmutatták, hogy új nézőpontból kell már vizsgálni a parti állatfajok terjedési lehetőségeit is.

Elasmopus rapax, szintén egy kis termetű rákocska a szemétsziget lakói közül. Forrás: Inaturalist

Olyan életközösségek jönnek így létre, amelyek korábban nem létezhettek. Azt ugyan eddig is ismerték, hogy egyes fajok megtelepednek a műanyag szeméten, ám azt nem tudták, hogy mennyire képesek fennmaradni. A talált állatfajok közt voltak egészen aprócska rákfélék, mohaállatkák, tengerirózsák.

Plumularia strictocarpa, egy mikroszkopikus kis csalánozó Forrás: WORMS CC BY SA 4.0

A szemétszigeteken óceáni hódító útra induló állatok könnyen inváziós fajjá válhatnak távoli helyszíneken, így például a Hawaii-szigetek partjainál is. A csendes-óceáni szemétszigetből időről időre ide is kisodródnak darabok, és velük könnyen érkezhetnek ázsiai vagy észak-amerikai fajok. A kutatók szerint fontos volna minden korábbinál nagyobb figyelmet szentelni e szemétszigetek élővilágának.