Fészeképítés mesterei

Az oszlopépítő kertészmadár hímje a dürgési helyen évekig dolgozik. A madár építménye elérheti a kétméteres magasságot is. Két oszlopot épít, és azok között egy méter széles teret, udvart hagy ki, ezt követve az építmény mellett két-három méter szélességben tovább gallyakat halmoz fel hatalmas mennyiségben, ezzel védve az óriásai építményt. A befektetett energiát látva, inkább építési szenvedélyről lehet szó.

Az oszlopépítő kertészmadár alkotása. Forrás: inaturalist

Szintén egyedülálló az Új-Guineában és Ausztráliában is élő közönséges kertészmadár (Amblyornis inornata) építménye.

Közönséges kertészmadár Forrás: inaturalist

Dürgő helyként egy kunyhót épít, melynek egy külön udvara is van. Olyan fát választ ki, amely elbírja a kunyhó súlyát, és e fa köré hatalmas mennyiségben halmoz fel gallytömegeket.

A közönséges kertészmadár fészke Forrás: inaturalist

A fészek, amelyet a fa köré helyez, fél méternél is magasabb, az alap pedig másfél méter széles is lehet. A rendelkezésre álló gallyakat hihetetlen ügyességgel rakosgatja, csőrével tömöríti a halmot. Ezután már csak az ágak között kezd el munkálkodni, belülről formálja az építményt. A kunyhón egy harminc centiméteres bejáratot készít, utána a fészek előtt egy négyzetméter alapterületű udvart alakít ki, amelyet mindig gondosan tisztogat. Mikor ezzel is elkészült, elkezd mohát gyűjteni, az udvart kirakja vele, majd ráhordja a díszítést. Valóságos virágoskerté avanzsálja az udvarát, hiszen virágokkal és gyümölcsökkel díszíti fel, sőt modern korunk színes, kisebb használati tárgyai is megjelennek.