Az indiai elefánt élőhelyének mintegy kétharmada elveszett – hétfő

Egy nemzetközi összetételű kutatócsoport az indiai elefánt (Elephas maximus) elterjedésére alkalmas területek nagyságának alakulását vizsgálta meg az időszámításunk szerinti 850 és 2015 közti időszakban. A Scientific Reports folyóiratban publikált vizsgálatok szerint jó néhány évszázad stabilitását követően 1700 körül elkezdett zsugorodni az állatok élőhelye. Az időpont talán nem véletlen: ekkortól kezdődött a gyarmatosítás hatására a korábbiaktól eltérő földhasználat és a mezőgazdaság intenzívebbé válása.

Az indiai elefánt sokféle környezetben megél, az erdőktől a füves területekig, ám e területek csökkenésével fokozódik az állat és ember közti konfliktusok esélye. Számos területen erre bizonyítékok is vannak: a közelmúlt évtizedeinek erdőirtásai nyomán megsokszorozódtak e konfliktusok.

A kutatás során 13 délkelet- és dél-ázsiai országban vizsgálták, mennyi volt az elefánt számára megfelelő élőhely és az hol helyezkedett el. A számítások szerint 1700 óta mintegy 3,3 millió négyzetkilométernyi megfelelő terület alakult át az állat számára már nem használhatóvá, ez kb. India teljes területével azonos. Míg 1700-ban egy elefánt elméletben a teljes, számára megfelelő élőhely 45 százalékát megszakítás nélkül átsétálhatta volna, 2015-ben már csupán a 7,4 százalékát járhatta volna be.

Az ábra bal fele az 1700-as, a jobb fele a 2015-ös állapotot mutatja. A sárga az elefánt számára megfelelő élőhely, a kék a nem alkalmas. Forrás: Scientific Reports

A legnagyobb veszteséget a kínai és az indiai elefántok szenvedték el. Kínában az elefántbarát területek 94 százaléka, Indiában pedig a 86 százaléka odaveszett mára. A többi országban a korábbi alkalmas területek mintegy fele vált az elefánt számára használhatatlanná. A legtöbb helyen nemcsak lecsökkent e területek nagysága, hanem azok igencsak mozaikossá is váltak. Emellett teljes korábbi élőhelyek egyben is eltűntek. Thaiföld maga ugyan nem volt gyarmat, ám az 1950-es évek „zöld forradalma”, vagyis a mezőgazdasági termelés drámai fokozódása a gépesítés és a vegyszerek használata miatt arra vezetett, hogy az ország középső régiója erdőségeinek kivágását követően ma már mezőgazdálkodás zajlik ott, ahol korábban rengeteg elefánt élhetett. A változás hasonló volt Mianmar területén is, ahol még az orvvadászat is rontott a helyzeten.

Ezek az átalakulások azzal is járnak, amiből néhány éve szalagcímek születtek: egy kisebb kínai elefántcsapat útra kelt, s mivel sűrűn lakott területeken vándoroltak, elég nagy visszhangot keltett a jelenlétük. A példájuk kiválóan érzékelteti, miért is vált elképesztően nehézzé az állatfaj számára az élet az átalakult Ázsiában. Egy nemrégiben született kutatási eredmény szerint e vándorlást az emberi hatásokon túl a klímaváltozás hatásai is elősegítették.