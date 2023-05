Illegális élőlény-kereskedelem a sötét weben

Az illegális élőlény-kereskedelem sajnos szerves része az internetes oldalak, fórumok, üzenetküldő szolgáltatások forgalmának, az Adelaide-i Egyetem kutatói most azt vizsgálták meg, hogy vajon a sötét weben is fellelhető-e hasonló. A People and Nature folyóiratban publikált eredményeik alapján arra jutottak, hogy leginkább a kábítószerként felhasználható, főleg növényekkel kereskednek.

A sötét web egy olyan része az internetnek, amelyet csak speciális szoftverek segítségével lehet elérni, és ahol leginkább illegális tartalmak találhatóak a gyermekpornográfiától a kábítószereken át a terrorizmusig.

Az ausztrál kutatók 50, a sötét weben lévő „piactér” adatbázisát vizsgálták át, és 153 olyan fajt azonosítottak, amelyekkel kereskedtek ezeken az oldalakon. „Míg állatból elég keveset találtunk, a hirdetések elsöprő többségében növények és gombák szerepeltek” – mondta Dr. Phill Cassey, a kutatás vezetője. Hozzátette, a legtöbb növényt úgy hirdették, hogy valamiféle drogként, leginkább pszichedelikus drogként használható, néhány növényt feltételezett gyógyhatása miatt. „Gombákat és állatokat is hirdettek kábító hatásuk miatt, mint a hírhedt coloradói folyami varangyot, amely képes a bőrében lévő méregmirigyeiben pszichoaktív anyagokat kiválasztani.”

A kutatók arra jutottak, hogy ugyan széles körben árusítanak élőlényeket a sötét weben, az árusítás célja azonban elsősorban a drog, nem pedig az illegális kereskedelem megszokott része, mint az egzotikus házikedvenc vagy ritka növény beszerzése, árusítása. Úgy tűnik, a „klasszikus” illegális állatkereskedelem az internet normál részén zajlik. Azonban, a kutatók úgy vélik, minél nehezebb lesz e helyeken eladni vagy megvásárolni az élőlényeket, annál inkább átcsúszik majd e kereskedelmi tevékenység is a sötét webre.

A kutatás fő célja az volt, hogy átlássák a szakemberek, honnan lehet számítani idegenhonos, inváziós fajok esetleges megjelenésére, hisz az állat- és növénykereskedelem ennek melegágya.